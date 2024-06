A Seguradora ALM, que tem investido na difusão dos seus produtos após receber a licença da Susep para operar em todo o território nacional, amplia a consultoria jurídica com o Demarest. O planejamento estratégico para 2024 vem sendo produzido em parceria com o escritório de advocacia que atende as principais companhias de seguros e empresas prestadoras de serviços ligadas ao setor.

O Demarest assessora a Seguradora ALM em diversas frentes de trabalho, como assuntos societários, assuntos regulatórios junto à SUSEP e de desenvolvimento de produtos. Em relação ao desenvolvimento de produtos, a empresa tem como objetivo aumentar o acesso aos seguros, por uma parte da população que atualmente não possui esse acesso.

“Temos assessorado a ALM em diversas frentes de trabalho, tais como assuntos societários, assuntos regulatórios junto à SUSEP e de desenvolvimento de produtos. Em relação ao desenvolvimento de produtos, eles visam ampliar o acesso aos seguros por uma parte da população que atualmente não possui esse acesso”, afirmou André Alarcon, sócio das áreas de Fusões e Aquisições, Seguros e Resseguros do Demarest.

Com 76 anos de atuação, o Demarest é um dos escritórios de advocacia mais respeitados do Brasil e da América Latina, posição que é reforçada por rankings de uma variedade de publicações, incluindo Chambers, The Legal 500, Leaders League, Latin Lawyer e Análise Advocacia. Com endereços em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Nova York, oferece serviços jurídicos com o mais alto padrão de qualidade e excelência. Em 2022, também foi reconhecido pelo Instituto Mais Diversidade, em parceria com o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ e a Human Rights Campaign Foundation (HRC), como uma das melhores empresas para os profissionais LGBTI+ trabalharem.

“Buscamos a excelência nessa etapa de transformações na Seguradora ALM, onde é preciso efetuar um acompanhamento na elaboração de produtos que atendam todas as necessidades do consumidor final. A composição das nossas coberturas, assistências e benefícios contam com a segurança e eficiência dos serviços jurídicos do Demarest, para que possamos iniciar uma jornada empresarial, tendo o suporte de uma consultoria especializada”, concluiu Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM. —