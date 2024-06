 Zurich é patrocinadora do Rio Open 2025 

A Seguradora Zurich vai patrocinar a décima primeira edição do Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul e único da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) no Brasil. O evento, que é um dos únicos torneios ATP 500 de saibro, ao lado de Barcelona e Hamburgo, ocorrerá de 15 a 23 de fevereiro do ano que vem, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, e reunirá grandes nomes do tênis. O Rio Open, que também se destaca pela diversão, gastronomia e pegada sustentável, deve mobilizar um público em torno de 66 mil pessoas.

“Este patrocínio é o pontapé inicial de uma agenda de iniciativas da Zurich que terão como objetivo dar mais visibilidade e apoiar o futuro do esporte no Brasil. Acreditamos que o esporte é uma ótima ferramenta de inclusão e transformação social, além de um excelente caminho para disseminar a cultura de seguros na sociedade”, afirma Lucía Sarraceno, Diretora de Marketing e Clientes da Seguradora Zurich.

O Rio Open é um dos 16 campeonatos de nível ATP 500, uma das categorias mais importantes do tênis. Mantendo a tradição, jogadores da elite do tênis mundial fazem parte da chave principal. O evento apresenta em sua galeria de campeões nomes como Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Laslo Djere, Cristian Garin, Cameron Norrie, Sebastian Baez e Carlos Alcaraz. O torneio já revelou jovens talentos como João Fonseca, Casper Ruud, Felix Auger Aliassime e o próprio Alcaraz. Entre os tenistas que já estiveram no top 10 do ranking da ATP, o Rio Open também viu em ação Kei Nishikori, Jo-Wilfried Tsonga, John Isner, Marin Cilic, Gael Monfis e Fabio Fognini.