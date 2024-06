O Impacto do PIX no mercado de seguros 

Desde o seu lançamento em novembro de 2020 pelo Banco Central do Brasil, o PIX revolucionou o sistema de pagamentos no país, trazendo rapidez, praticidade e segurança às transações financeiras. Este novo modelo instantâneo também tem tido um impacto significativo no mercado de seguros, por permitir agilidade nas operações e no processamento de sinistros.

Um dos principais benefícios do PIX é a agilidade nas transações. Para as seguradoras, isso significa uma maior eficiência no processamento de pagamentos, tanto de prêmios quanto de indenizações. Anteriormente, a liquidação de sinistros podia levar dias ou até semanas, dependendo do método de pagamento utilizado. Com o PIX, os segurados podem receber suas indenizações em questão de segundos, melhorando significativamente a satisfação do cliente e a confiança na seguradora.

O PIX também contribui para a redução de custos operacionais das seguradoras e das resseguradoras. A eliminação de tarifas associadas a transferências bancárias tradicionais e a boletos reduz gastos e permite que as empresas operem de maneira mais eficiente. Além disso, a diminuição de fraudes e erros nas transações financeiras com o uso do PIX ajuda a economizar recursos que anteriormente eram gastos na resolução desses problemas.

Para os segurados, a facilidade de pagamento dos prêmios é uma grande vantagem. O PIX permite que os clientes resolvam débitos de maneira instantânea, sem a necessidade de agendar ou esperar por dias úteis para a compensação. Isso aumenta a conveniência e pode até melhorar a taxa de adimplência, uma vez que os segurados têm mais flexibilidade para escolher o momento mais oportuno para quitar o valor

A introdução do PIX também abre portas para a inovação no mercado de seguros. As seguradoras podem desenvolver novos produtos e serviços que se beneficiam das transações instantâneas. Por exemplo, microsseguros e seguros on-demand, que requerem pagamentos rápidos e acessíveis, tornam-se mais viáveis e atraentes para um público mais amplo, incluindo segmentos tradicionalmente desatendidos.

No mercado de resseguro, onde as transações costumam ser de maior valor e complexidade, o PIX também pode trazer benefícios significativos. A capacidade de realizar transferências rápidas e seguras facilita a liquidação de transações entre seguradoras e resseguradoras, agilizando o processo de compensação e fortalecendo a confiança entre as partes envolvidas.

Apesar dos inúmeros benefícios, a adoção do PIX também apresenta desafios. A segurança cibernética e a proteção contra fraudes são preocupações constantes, especialmente em um sistema em que as transações ocorrem em tempo real. As seguradoras e resseguradoras devem investir em tecnologias robustas e práticas de gestão de risco para garantir a segurança de suas operações.

O PIX está remodelando o setor de seguros no Brasil, oferecendo uma série de vantagens que vão desde agilidade e redução de custos até a possibilidade de inovação em produtos e serviços. À medida em que mais empresas adotam e se adaptam a essa nova forma de pagamento, é provável que vejamos um setor cada vez mais eficiente, seguro e centrado no cliente.

*Marcela Fernandes, gerente Administrativa Financeira da Austral Seguradora