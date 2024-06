Porto apresenta nova temporada do Cirque du Soleil no Brasil

A Porto é a patrocinadora oficial da 42ª edição de Cirque du Soleil – CRYSTAL, apresentação inédita no Brasil, que é a primeira experiência acrobática do grupo no gelo. O famoso espetáculo já rodou o mundo e será realizado no Farmasi Arena (Rio de Janeiro) entre os dias 13 e 23 de junho. A partir de 5 de julho, chegará ao Parque Villa Lobos (São Paulo), onde permanecerá até 6 de outubro.

CRYSTAL combina acrobacias, patinação no gelo e experiência imersiva ao público. Como patrocinadora de Cirque, a Porto marca presença no evento para garantir conexão, cuidado e encantamento ao público. “Voltar ao Cirque é uma experiência fantástica, pois se conecta com o que buscamos para os nossos corretores e clientes, uma experiência única, memorável e preocupada com cada detalhe da experiência. Nosso propósito em parte dessa atração, é trazer a atmosfera de que todo cuidado é Porto”, comenta Oliver Haider, Superintendente de Marketing da Porto.

Ações da Porto

Na capital carioca, a expectativa é receber mais de 6 mil pessoas por apresentação; já em São Paulo, a capacidade é de pouco mais de 3.500 espectadores por dia. Nas duas cidades, a Porto instalará uma enorme réplica do principal elemento cênico do espetáculo para que o público possa se sentir dentro do palco. A empresa também distribuirá baldes de pipoca e vouchers com desconto de 50% em produtos da Porto Serviço para aqueles que estiverem ocupando algumas poltronas durante as sessões. Além disso, na área VIP Experience by Porto os convidados terão acesso a um cardápio especial exclusivo, distribuição de brindes e ainda poderão ter acesso aos benefícios também por meio do aplicativo da Porto. Oliver destaca a preocupação da Porto em oferecer a melhor experiência possível para o público. “No dia a dia das pessoas ou em um grande espetáculo, queremos estar sempre presentes oferecendo momentos únicos e inesquecíveis ao público”, afirma o executivo.

Encantamento garantido

Cuidando dos mínimos detalhes, a Porto contará com promotores nos espaços de Cirque para auxiliar o público na busca por informações. “O conceito que ressaltamos com essas parcerias é o cuidado permanente com todas as pessoas e não apenas com os clientes. Os nossos corretores parceiros também poderão prestigiar as apresentações de Cirque, inclusive, em sessões exclusivas que serão realizadas para eles, que são profissionais fundamentais para toda a nossa cadeia de negócios”, reforça Haider.

SERVIÇO

CIRQUE DU SOLEIL: CRYSTAL NO BRASIL

RIO DE JANEIRO

Local: Farmasi Arena

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro

Temporada: de 13 a 23 de junho de 2024

Sessões e horários: Terça, quarta e quinta-feira, às 21h

Sexta-feira, às 20h

Sábado, às 13h*, 17h e 21h

Domingo*, às 14h, 16h, 18h e 20h

*apenas em datas específicas

Abertura do local: 1h antes do show

Capacidade: 6.017 lugares

Duração: 2h, incluindo 25 minutos de intervalo

Classificação: Livre. Menores de 15 anos de idade somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito à alteração por decisão Judicial.

Acesso para deficientes: Acesso e assentos disponíveis.



SETORES E PREÇOS

SILVER VISÃO PARCIAL: R$ 180,00 meia entrada e R$ 361,00 inteira

SILVER: R$ 190,OO meia entrada e R$ 380,00 inteira

PLATINUM VISÃO PARCIAL : R$ 233,00 meia entrada e R$ 466,00 inteira

PLATINUM: R$ 245,00 meia entrada e R$ 490,00 inteira

GOLD VISÃO PARCIAL: R$ 280,00 meia entrada e R$ 561,00 inteira

GOLD: R$ 295,00 meia entrada e R$ 590,00 inteira

ROYAL VISÃO PARCIAL:R$ 345,00 meia entrada e R$ 690,00 inteira

ROYAL: R$ 345,00 meia entrada e R$ 690,00 inteira

PREMIUM VISÃO PARCIAL: R$ 410,00 meia entrada e R$ 820,00 inteira

PREMIUM: R$ 410,00 meia entrada e R$ 820,00 inteira

VIP EXPERIENCE BY PORTO (*): R$ 410,00 meia entrada e R$ 820,00 inteira



(*) Neste setor, é necessário contratar o serviço adicional por R$450,00, além do valor do ingresso (meia-entrada ou inteira), para um número limitado de assentos de acordo com disponibilidade no ato da compra. O serviço não está sujeito à meia-entrada.



SERVIÇO VIP EXPERIENCE BY PORTO – Na compra do ingresso para o Setor VIP EXPERIENCE BY PORTO está incluso Setor Premium + um adicional de serviços, onde o espectador terá uma experiência especial e diferenciada, reservada para aproximadamente 400 pessoas. O cliente assistirá ao espetáculo nos melhores assentos da arena. Além disso, irá usufruir de todos os benefícios citados abaixo:

– Estacionamento

– Serviço de coquetel com menu especialmente acompanhado de bebidas alcoólicas e não alcoólicas (servido uma hora antes do show e durante o intervalo);

– Ambiente decorado;

– Equipe exclusiva para atendê-lo;

– Assentos privilegiados;

– Credencial de acesso exclusiva;

– Brinde exclusivo;

– WI-FI;

– Banheiros privativos.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE SERVIÇO

Bilheteria disponível dos dias 19/02 a 12/06 de 2024

Bilheteria Rioarena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca, 22775-040 Rio de Janeiro)

Horários de funcionamento:

Diariamente, das 10h às 18h

A partir do dia 13/06 até 23/06

Bilheteria Famasi (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca, 22775-040 Rio de Janeiro)



Horários de funcionamento:

Diariamente, das 12h às 20h

Nos dias de evento: das 12h até 30 minutos após o início do espetáculo.

VENDAS ONLINE – COM TAXA DE SERVIÇO

Através do site.

MEIA-ENTRADA

Em conformidade com a legislação vigente no Estado e Município específico onde o evento for realizado. Obrigatória apresentação do documento comprobatório da condição de beneficiário, no ato da compra e no acesso ao evento.

VENDA A GRUPOS

Atendimento para grupos em [email protected]

SÃO PAULO

Local: Parque Villa-Lobos

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1.315 -Vila Leopoldina

Temporada: de 05 de julho a 6 de outubro de 2024

Sessões e horários: Quarta e quinta-feira, às 21h

Sexta-feira, às 16h e às 20h

Sábado às 13h*, 17h e 21h

Domingo, às 16h e às 20h

*apenas em datas específicas

Abertura do local: 1h antes do show

Capacidade: 3.582 lugares

Duração: 2h, incluindo 25 minutos de intervalo

Classificação: Livre. Menores de 12 anos de idade somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito à alteração por decisão Judicial.

Acesso para deficientes: Acesso e assentos disponíveis.

PREÇOS REGULARES

SILVER: R$ 190,00 meia entrada e R$ 380,00 inteira

PLATINUM: R$ 245,00 meia entrada e R$ 490,00 inteira

GOLD: R$ 295,00 meia entrada e R$ 590,00 inteira

ROYAL: R$ 345,00 meia entrada e R$ 690,00 inteira

PREMIUM: R$ 410,00 meia entrada e R$ 820,00 inteira

VIP EXPERIENCE BY PORTO – nível 0 (*): R$ 410,00 meia entrada e R$ 820,00 inteira

VIP EXPERIENCE BY PORTO – nível 1 (*): R$ 410,00 meia entrada e R$ 820,00 inteira

(*) Neste setor, é necessário contratar o serviço adicional por R$450,00, além do valor do ingresso (meia-entrada ou inteira), para um número limitado de assentos de acordo com disponibilidade no ato da compra. O serviço não está sujeito à meia-entrada.



SERVIÇO VIP EXPERIENCE BY PORTO – Na compra do ingresso para o Setor VIP EXPERIENCE BY PORTO está incluso um ingresso do Setor Premium + um adicional de serviços, onde o espectador terá uma experiência especial e diferenciada, reservada para aproximadamente 400 pessoas. O cliente assistirá ao espetáculo nos melhores assentos da arena. Além disso, irá usufruir de todos os benefícios citados abaixo:

– Estacionamento

– Serviço de coquetel com menu especialmente acompanhado de bebidas alcoólicas e não alcoólicas (servido uma hora antes do show e durante o intervalo);

– Ambiente decorado;

– Equipe exclusiva para atendê-lo;

– Assentos privilegiados;

– Credencial de acesso exclusiva;

– Brindes;

– WI-FI;

– Banheiros privativos.



BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE SERVIÇO

Bilheteria disponível de 19 de fevereiro a 30 de junho

Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902 – Vila Cordeiro)

Horários de funcionamento:

Segunda-feira a sábado – Das 10h às 22h/ Domingo – Das 14h às 20h



Bilheteria disponível de 1 de julho a 6 de outubro

Bilheteria Parque Villa-Lobos (Av. Queiroz Filho, 1315 – Vila Hamburguesa)

Horários de funcionamento:

Diariamente, das 12h às 20h

Nos dias de evento: das 12h até 30 minutos após o início do espetáculo.



VENDAS ONLINE – COM TAXA DE SERVIÇO

Através do site.