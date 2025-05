Pilkington expande as suas ações no mercado segurador

EXCLUSIVO – A Pilkington, conhecida pela produção de vidros automotivos e arquitetônicos, fortalece sua presença no setor de seguros no Brasil . A companhia aposta em soluções práticas e eficientes para quem precisa de serviços relacionados ao vidro veicular.

“Somos uma empresa líder no setor de vidros automotivos e, ao longo dos anos, ampliamos nosso portfólio com faróis, lanternas, retrovisores e assistências para lataria, pintura e undercar. Nossa aproximação com o mercado de seguros começou há mais de 15 anos, com a expansão dos centros de distribuição e, na sequência, com a abertura de lojas voltadas ao atendimento do segurado. A partir de 2020, com essa estrutura consolidada, passamos a atender diretamente o setor segurador”, ressaltou Melina Rodrigues, Head de Aftermarket Brazil da Pilkington.

A tecnologia é um pilar central na atuação da Pilkington. Ela impulsiona o desenvolvimento constante de produtos, enquanto, nos serviços, favorece a automação dos atendimentos e processos internos, sem abrir mão da humanização. Como parte dessa estratégia, a empresa criou canais exclusivos, como a Área do Segurado, para facilitar a comunicação com o cliente.

“A tecnologia é fundamental para nossa operação, especialmente na automação dos atendimentos e processos internos, o que garante maior eficiência operacional. Paralelamente, criamos canais exclusivos, como a Área do Segurado, para facilitar o contato direto com a empresa, sempre equilibrando a automação com o atendimento humano, que é essencial para uma experiência de qualidade”, afirmou a executiva.

Além disso, a empresa valoriza a parceria com corretores de seguros, reconhecendo seu papel essencial na relação com os clientes. Com essa aproximação, a Pilkington pretende contribuir para um serviço mais acessível, ágil e alinhado às necessidades de quem utiliza seguros automotivos.

“Desde o início da nossa operação, buscamos criar um sistema que favoreça o corretor, que desempenha um papel fundamental no mercado de seguros. Estamos com uma estratégia forte para aumentar a visibilidade da nossa marca entre os corretores e, através de encontros com nossos clientes, buscamos expandir nossa presença e fortalecer essa relação”, destacou Melina.

A Pilkington tem participado de eventos voltados à inovação no mercado de seguros, nos quais compartilha sua experiência e apresenta soluções voltadas à eficiência e à experiência do usuário..

“Na Pilkington, o foco é sempre a experiência do cliente. Nosso NPS, que está acima da média do mercado, reflete o compromisso com um atendimento ágil e de qualidade. Também estamos presentes em eventos de inovação no setor de seguros, onde compartilhamos nossa trajetória e apresentamos novas soluções. Com tudo isso, esperamos que a nossa marca seja cada vez mais reconhecida, à medida que continuamos a expandir e aprimorar nossa atuação”, concluiu.