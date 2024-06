Carolina de Molla assume diretoria comercial de vida na Mapfre

A Mapfre anuncia a chegada de Carolina de Molla Lorenzatto como a nova diretora comercial para a carteira de seguros de vida da companhia. Com mais de duas décadas e meia de experiência no setor de seguros, Carolina de Molla traz uma bagagem diversificada no setor, abrangendo os segmentos de Vida, Previdência e Saúde, com passagens por grandes seguradoras multinacionais.



Em sua trajetória, a executiva ocupou diversas posições de liderança, com uma forte ênfase na definição e revisão de estratégias empresariais, gerenciamento de resultados e métodos de distribuição. Seu trabalho também abrange áreas multifuncionais como gestão de vendas e pós-venda, inovação, desenvolvimento de negócios e produtos e planejamento tático.



A nova diretora assume a posição com o compromisso de fortalecer ainda mais a posição da Mapfre no mercado de seguros de vida, focando em inovação, excelência operacional e uma abordagem centrada no cliente. A nova executiva chega para compor o time na parte comercial junto com Hilca Vaz, que segue como diretora técnica da companhia. “Fiquei muito feliz com o convite para me juntar à equipe da Mapfre. Minha missão é impulsionar o crescimento e a inovação no segmento de seguros de vida, garantindo que nossos clientes recebam as melhores soluções e serviços“, afirma Carolina de Molla. “Acredito que minha experiência em diversas áreas do setor me permitirá contribuir para os objetivos estratégicos da Mapfre, que é se tornar uma seguradora referência em vida, considerando as empresas multiprodutos do mercado”, explica a diretora.



Para o CEO de negócios da Mapfre, Oscar Celada, a atuação da nova executiva será importante para a implementação de estratégias que buscam crescimento sustentável e a adaptação da companhia às novas demandas do mercado de vida. “A chegada de Carolina representa um grande reforço para a nossa equipe em impulsionar a geração de negócios na carteira de vida. Seu vasto conhecimento e experiência em mudanças de negócios, migração e adequação de produtos, além de estratégias comerciais, serão fundamentais para levarmos a Mapfre a um patamar de excelência no setor, com amplo reconhecimento pelos nossos clientes”, afirma o CEO.



A executiva é formada em administração de empresas pela Universidade Mackenzie e se especializou em agente de seguros pela Escola Kaufmännische Berufsschule (KBS), da Alemanha.