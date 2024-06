A Mapfre, empresa global do mercado segurador e financeiro, divulgou o seu Relatório de Sustentabilidade de 2023. O documento apresenta o desempenho da companhia de forma integrada às iniciativas ASG (ambientais, sociais e de governança). Além disso, o relatório foi produzido com olhar específico para as determinações da Circular 666 da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), que dispõe sobre requisitos de sustentabilidade a serem observados pelas seguradoras, como os aspectos relativos à política de sustentabilidade, objetivos estratégicos, gestão de riscos e divulgação das informações.



“Vivemos um momento em que a sustentabilidade tem forte relevância na estratégia de negócios e é considerada um importante diferencial competitivo. Seguiremos investindo no diálogo e na geração de valor com os nossos stakeholders e estreitando o relacionamento com diferentes públicos. Sabemos que a busca pela gestão sustentável é uma trajetória longa e contínua e, para isso, contamos com os objetivos do nosso Plano de Sustentabilidade, que define o posicionamento estratégico da MAPFRE em relação às questões ambientais, sociais, de governança e de negócios”, destaca Felipe Nascimento, CEO da Mapfre.



Dentre os resultados ambientais atingidos pela MAPFRE no Brasil em 2023 estão a redução da pegada de carbono em 40%, redução do consumo de energia em 23% e a substituição de 71% da frota para veículos híbridos.



Na área social, a companhia promoveu iniciativas com a inclusão e a acessibilidade ao seguro por meio dos projetos Mapfre Sênior, primeiro seguro empresarial do Brasil desenhado especialmente para atender às necessidades das Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs), e Mapfre na Favela, com o lançamento dos primeiros produtos de microsseguros de impacto social do mercado, que reconhecem a importância dos empreendedores de comunidades na economia local e na geração de renda.



Já nos segmentos de governança e negócio, a MAPFRE realizou uma análise diagnóstica para identificar os produtos com características sustentáveis em seu portfólio e consolidou o modelo de análise ASG para Grandes Riscos.

“As conquistas que tivemos no ano passado mostram que estamos no caminho certo e reforçam a sustentabilidade como um pilar fundamental da estratégia da companhia. Seguiremos buscando maneiras de reduzir nosso impacto ambiental e promover práticas mais sustentáveis em todas as nossas operações. Os resultados alcançados até agora demonstram nosso compromisso com os valores ASG e nos motivam a continuar avançando nesse caminho”, destaca a diretora de Sustentabilidade da Mapfre, Fátima Lima.



As ações da seguradora vão ao encontro da Estratégia Global de Sustentabilidade, que resultou na criação do Plano de Sustentabilidade 2022-2024. O documento define o posicionamento estratégico da companhia em relação às questões ASG e de negócios para os próximos anos, contemplando os compromissos globais de sustentabilidade assumidos pela empresa, com foco nos grandes desafios enfrentados atualmente pelo mundo.

No fim de 2023, o Plano Estratégico da Mapfre foi revisado e atualizado, incluindo a Sustentabilidade como um dos quatro pilares estratégicos que definem e orientam a atuação da companhia, junto com Crescimento e Rentabilidade, Transformação e Cultura, além de Eficiência e Produtividade. O relatório pode ser acessado no site de Sustentabilidade da Mapfre Brasil, neste link.