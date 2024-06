As lesões foram o principal motivo de afastamento de funcionários no trabalho no último ano. É o que revelam os dados do levantamento realizado pela B2P, consultoria especializada no acompanhamento e gestão de funcionários afastados por razões médicas, da It’sSeg Company. Na segunda posição da lista aparecem os transtornos mentais e comportamentais. Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (incluindo tendinites e dores musculares em diversas regiões, como a lombar) ocupam a terceira colocação.

O estudo apontou que os transtornos mentais registraram aumento de 20,54% na comparação com 2022, subindo do terceiro para o segundo motivo mais frequente de afastamentos. Já as doenças do aparelho circulatório cresceram 21,48%, saltando da sétima para a quinta colocação.

A pesquisa da consultoria inclui um recorte de 473 mil colaboradores em 14 empresas brasileiras de diversos setores, considerando os afastamentos em 2022 e 2023. O serviço de gestão de afastados passou a integrar a lista de soluções da It´sSeg no final de 2020, quando a companhia adquiriu a B2P. Em 2023, a gestão de afastados gerou uma redução de custos de R$ 118,8 milhões para as empresas atendidas. No total, foram contabilizados 8.095 casos de afastamentos.

“Os dados revelam que fatores como a incerteza sobre o futuro e a dificuldade para equilibrar a rotina pessoal e profissional após a pandemia continuam afetando a saúde dos profissionais, provocando aumento em mais de 20% no número de afastamentos de funcionários por transtornos mentais e comportamentais em 2023”, explica Marlene Capel, diretora da B2P.

“Com a retomada das atividades presenciais em muitas organizações, observamos também um crescimento nas doenças do aparelho circulatório com motivo de ausência dos colaboradores. Mesmo assim, as lesões seguem liderando o ranking como a principal causa de afastamento no trabalho no último ano”, completa a diretora.

O portfólio de serviços da empresa do grupo It´sSeg inclui a gestão de informações dos afastados, o acompanhamento dos funcionários nestas condições (burocracia, perícia, tratamento e preparação para o retorno) e a oferta da gestão dos dados de programas de qualidade de vida.

Um dos focos de atuação da B2P é mitigar os custos com fator previdenciário das companhias. O tributo incide sobre a folha de pagamentos das organizações de acordo com frequência de afastamento e a severidade dos casos.