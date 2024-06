Apólice #298 – Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo

As enchentes no estado do Rio Grande do Sul já são consideradas a maior tragédia climática brasileira. Segundo dados da CNseg, as indenizações já atingiram a marca de R$ 3,9 bi, com maior volume de concentrado nas apólices de grandes riscos, seguida pela carteira de automóveis.

A discussão sobre eventos climáticos acontece há muito tempo no mercado, entretanto, parece que agora a sociedade como um todo também está tomando consciência do que pode acontecer.

Assim como aconteceu na pandemia, as perdas patrimoniais podem significar um gatilho para acelerar as vendas e, mais importante, para a criação do Seguro Social para Catástrofes, que está em discussão no Congresso Nacional.

Agora que a barreira da cobrança foi ultrapassada, cabe ao mercado, junto com os políticos e a sociedade, discutir as melhores soluções possíveis e que possam caber no bolso esvaziado do brasileiro.

Trazemos nesta edição da Revista duas matérias que falam diretamente ao consumidor. Uma sobre educação financeira e a importância de começar a poupar desde sempre. A Susep, que agora assume o Forum Brasileiro de Educação Financeira, quer firmar parcerias com universidades para incluir a gameficação na comunicação sobre seguros e finanças com a sociedade. Em outra matéria, falamos sobre a importância das seguradoras gerirem seus próprios fundos de investimentos para garantir a solidez e a segurança do seu patrimônio e, principalmente, de suas reservas.

O mês de junho foi muito especial para a Revista Apólice. Na entrega do Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros, fomos a grande vencedora da noite. André Felipe de Lima e eu fomos agraciados na categoria Mídia Especializada. e, para coroar a noite, e o ano, fui escolhida Jornalista de Seguros do Ano de 2024. Estes prêmios mostram que estamos no caminho certo, com a certeza de que devemos buscar nos superar sempre. Porém, não conquistamos estes prêmios sozinhos: reitero meus agradecimentos a toda a minha equipe, minha família e minhas fontes. Sem vocês, nada disso seria possível.