Vender com precisão, agilidade e segurança, obtendo os melhores resultados para cada beneficiário. Essa é a missão do corretor de seguros. E a busca constante pela evolução da experiência do corretor está entre as prioridades do setor. Nessa linha, a tecnologia se faz cada dia mais presente, com o objetivo de facilitar a identificação mais adequada dos inúmeros planos e produtos a todos os perfis existentes de clientes. Os corretores têm um papel extremamente relevante na nova realidade.

A seleção dos planos, a negociação e o fechamento da venda são facilitados com o uso de canais digitais mais completos, intuitivos e amigáveis, permitindo maior ganho de produtividade aos corretores. Segundo estudo produzido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), cerca de 56,5% das empresas do mercado segurador apontaram que mais de 75% de seus processos já podem ser realizados digitalmente. Foram ouvidas 47 empresas, que representam 86% do setor segurador nacional.

A transformação digital é um caminho sem volta. Segundo estudo global da NTT Data, 85% das seguradoras enxergam a digitalização como uma prioridade estratégica. Em um mercado nacional com cerca de 60 mil corretoras e mais de 124 mil corretores de seguros, a tecnologia deve ser encarada como uma aliada para fortalecer as relações e potencializar as vendas. Trabalhamos em parceria com os corretores para auxiliar na adaptação às novas ferramentas, mesclando as tecnologias com o atendimento humanizado. Essa transição dos processos tradicionais para plataformas online requer produtos alinhados às necessidades do mercado de seguros, além de uma escuta permanente dos corretores para o desenvolvimento de soluções que atendam às suas demandas no processo de vendas.

O plano de saúde — historicamente, o terceiro maior desejo das pessoas, após casa própria e educação, segundo pesquisa do IESS — ganhou relevância ainda maior na lista de prioridades das empresas nos últimos anos. Todos querem proteger seu principal patrimônio, que é a vida, com uma assistência de qualidade. Prova disso é que a saúde suplementar voltou a superar a marca de 50 milhões de beneficiários, de acordo com os números da ANS. Cabe ao setor transformar esse interesse maior dos brasileiros pelo plano de saúde em, efetivamente, mais pessoas cobertas por esse produto. E, para isso, é fundamental desenvolver soluções que contribuam para a força de vendas aprimorar a gestão da carteira e levar esse produto a novos clientes.

Do lado da Bradesco Saúde, oferecemos ferramentas cada vez mais ágeis para a jornada do corretor, que proporcionam mais autonomia e eficiência nos processos de venda e de atendimento do pós-venda. Tudo sempre pensado a partir de necessidades identificadas nas nossas interações com os corretores, que estão sempre no centro desse processo de inovação.

Temos alcançado avanços interessantes, principalmente no segmento SPG, voltado a pequenas e médias empresas (PME). No Portal de Negócios da seguradora, ambiente destinado ao corretor, estão disponíveis a Bradesco Inteligência Artificial (BIA) no processo de alteração cadastral e o Canal de Apoio ao Corretor (CAC). O usuário é direcionado para um ambiente exclusivo, onde pode realizar alterações e esclarecer dúvidas com mais rapidez.

Já foram mais de 20 novos assuntos implementados no CAC desde janeiro deste ano. Com essas melhorias, os corretores ganharam um ambiente que concentra todas as demandas de manutenção das apólices SPG, com maior autonomia para o acompanhamento do processo e melhor experiência no registro do histórico das solicitações e melhor usabilidade do sistema.

E entre as novidades mais recentes para aprimorar a oferta, implantamos o recomendador de planos SPG, que traz todos os produtos da Bradesco Saúde, assim como suas características, em uma única tela. Em poucos minutos, o corretor acessa as sugestões de acordo com o perfil da empresa-cliente atendida. A ferramenta funciona como um apoio ao corretor, com informações relevantes para ajudar na tomada de decisão de compra do cliente e, como consequência, também facilita o processo de venda.

Um dos principais benefícios da tecnologia está, exatamente, na possibilidade de proporcionar maior autonomia ao corretor, para que ele possa otimizar seu tempo e ainda contribuir para a melhor experiência do cliente. Com esse objetivo, temos alcançado importantes avanços no portal da Bradesco Seguros voltado aos corretores. Nesse ambiente, foram incluídos cards que facilitam diversos processos do corretor, como visualizar apólices ativas e canceladas, acessar faturas disponíveis, verificar parcelas em atraso e documentações pendentes, possibilitando a gestão efetiva do portfólio.

Em meio a tantas transformações no setor, a integração dos avanços tecnológicos com o olhar especializado e humanizado do corretor é o caminho para levarmos o seguro-saúde a cada vez mais brasileiros. E, dessa forma, tornamos esse produto tão desejado ainda mais presente na sociedade.