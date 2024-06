Danielle Fagaraz é a nova Diretora Comercial Digital e de Marketing da AXA no Brasil. Há 8 anos na companhia, onde começou como Coordenadora de Eventos e Relacionamento com Corretores, a profissional assume o cargo com o desafio de ampliar a capilaridade da seguradora, posicionando o Canal Digital como uma das principais portas de entrada para corretores.

Com mais de uma década de experiência no mercado de seguros, Danielle segue com o objetivo de aumentar o reconhecimento da marca AXA, que, em 2023 teve sua primeira campanha concebida para o Brasil, com protagonismo da Roda Rico, segurada e patrocinada pela empresa. O projeto impactou mais de 35 milhões de pessoas em plataformas on e off line.

“Nosso plano estratégico 23-27 pressupõe triplicar a base de corretores, intensificando a atividade comercial dos que já estão na casa. Para isso, estamos reforçando nossas estratégias de atração no ambiente digital por meio de práticas de inbound e remarking, além de aprimorar a proposta de valor e as jornadas. Tudo isso em estreita colaboração com as demais diretorias Comerciais”, explica Danielle.

Seguem sob tutela da executiva os times de Comunicação e Marca; Relacionamento com Corretores; Projetos Digitais; e Gestão Comercial. O reporte direto de Danielle continua sendo para a vice-presidente Comercial e de Marketing, Karine Brandão.