Jornada digital da Brasma inclui a telemedicina veterinária

Com o propósito de prestar atendimento aos pets e o suporte imediato aos seus donos, A Brasma Consultoria e Corretora de Seguros incluiu os serviços de telemedicina veterinária, como um recurso para os animais domésticos. As consultas virtuais já são uma tendência no Brasil, desde a pandemia. Ao perceber a adesão imediata, toda equipe de colaboradores se adaptou para facilitar a intermediação direta com o cliente, para especificar aos usuários sobre como a dinâmica funciona e facilita o seu cotidiano.

De acordo com uma pesquisa divulgada pelo aplicativo Dr. Mep,150 milhões de pets vivem no Brasil, sendo 58% cães e 28% gatos. A plataforma aponta que 95% das consultas realizadas através da telemedicina veterinária são realizadas por clínico geral. E há uma demanda maior de chamadas após as 21 horas.

“A Brasma Televeterinária transformou a inovação em uma ação prática para avançar no seu modelo de negócio. Os responsáveis por seus pets proporcionam uma assistência instantânea para o seu bichinho de estimação. Caso aconteça algum imprevisto com o pet, é possível obter uma orientação médica sobre a emergência, em menos de dez minutos, através da telemedicina. Levamos mais esses recursos para os nossos segurados, focando também nos novos clientes que podem aderir aos serviços prestados.\”, afirmou Bernardo Marino, diretor comercial da Brasma.

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) publicou no Diário Oficial da União de 29 de junho de 2022, a Resolução CFMV nº 1.465/2022, que aprova e regulamenta a telemedicina veterinária no país, possibilitando a profissionais da área atuarem com a consulta médica veterinária, em ambiente virtual. O ato normativo entrou em vigor no mês seguinte a publicação.

No que diz respeito às prescrições, a resolução prevê que os receituários de medicamentos sujeitos a controle especial somente serão válidos quando subscritos com assinatura eletrônica qualificada, por meio de certificado digital.

A resolução determina que o atendimento presencial é o “padrão ouro para a prática dos atos médicos veterinários”, de forma a assegurar ao profissional, a autonomia de decisão quanto ao uso da telemedicina veterinária, inclusive sobre a sua impossibilidade.