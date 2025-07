Rodobens e Partner lançam marca para seguros corporativos

A Rodobens e a Partner Consultoria de Benefícios anunciaram o lançamento da nova marca “Partner Benefícios”, consolidando a operação conjunta no segmento de seguros corporativos, com foco em planos de saúde, odontológicos e seguros de vida para empresas.

O movimento é resultado da aquisição da participação majoritária da Partner pela Rodobens, realizada em 2023. A nova marca unifica a atuação sob uma estrutura dedicada exclusivamente à gestão de benefícios corporativos, combinando a experiência da Rodobens com a especialização e o atendimento personalizado da Partner.

A nova unidade já administra mais de 140 mil vidas e projeta alcançar R$ 300 milhões em prêmios emitidos até o fim de 2025. A operação mantém os mesmos profissionais e contratos com os clientes. As principais mudanças estão na identidade visual e no fortalecimento da operação, agora com mais autonomia e foco estratégico.

“O lançamento da Partner Benefícios consolida um modelo que une tradição e inovação. Criamos uma estrutura com mais profundidade, eficiência e capacidade de negociação com as operadoras”, afirma Ronald Torres, diretor da Rodobens Seguros.

Um dos diferenciais da nova estrutura é a plataforma digital exclusiva para clientes, que permite o acompanhamento da gestão de planos em tempo real, com interfaces segmentadas para áreas como RH, financeiro e equipe médica. A tecnologia também agiliza os processos de adesão e controle de sinistralidade, proporcionando mais transparência e eficiência operacional.

Com a nova marca, a Rodobens amplia sua presença no mercado de seguros, reforçando o compromisso com inovação, excelência em atendimento e foco nas necessidades das empresas.

N.G.