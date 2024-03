Executivos destacam a importância da comunicação para o setor de seguros

Na próxima terça-feira, dia 12 de março, a ENS (Escola de Seguros e Negócios) será palco do evento “A força da comunicação no mercado de seguros”. A partir das 8h, o encontro reunirá executivos e diretores nas áreas de comunicação e marketing de algumas das principais empresas do segmento para debater as estratégias de comunicação do setor.

Promovido pela Freela, o evento contará com duas rodas de conversas. Uma delas terá como tema “a comunicação no setor de seguros” e discutirá como as seguradoras desenham suas estratégias para se comunicar. A outra será sobre “o consumidor no mercado de seguros” e debaterá como o consumidor entende e utiliza o seguro, e as estratégias de comunicação para diminuir a distância até o público.

Além disso, haverá também momentos exclusivos para interação, com perguntas e repostas entre os debatedores e o público. Um dos participantes será Oliver Zselinszky, superintendente de Marketing da Porto Seguro, que acredita que a comunicação e a conscientização sobre o seguro caminham juntas.

“A área de comunicação e marketing dentro do mercado de seguros desempenha um papel fundamental para auxiliar na conscientização da sociedade sobre a importância de contar com esse tipo de proteção para muito além de quando surge a necessidade”.

Danielle Fagaraz, superintendente de Gestão Comercial e Marketing da AXA no Brasil, outra especialista que estará no palco, concorda. “A comunicação é crucial para o desenvolvimento do mercado de seguros, pois dissemina conhecimento e tem um papel social junto aos brasileiros”, afirma.

“Estamos cada vez mais empenhados em desenvolver ações que fortaleçam a imagem e a reputação da nossa indústria como a responsável pela proteção da Vida e do Patrimônio de Pessoas e Empresas junto à sociedade brasileira”, reforça Flávio Otsuka, diretor de Estratégia de Crescimento e Marketing da Tokio Marine Seguradora.

Já Nathalia Coutinho, consultora de Comunicação e Sócia da Core Consultoria, avalia que o mercado caminha em uma linha tênue entre entregas tangíveis e o intangível, um misto de serviços com percepção de tranquilidade, segurança e conforto.

“Nesse contexto, a comunicação funciona como um elemento que alinhava esses mundos. Por isso, a jornada de consumo deve estar no foco do subscritor, do analista de sinistros, do prestador. O mundo contemporâneo é moldado pela comunicação e temos muito a avançar nesse sentido”, observa.

O evento conta com o patrocínio da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e da Alba Seguradora; além do apoio da Escola de Negócios e Seguros (ENS), PASI, Nucleocorr e da Agência Pauta VIP.

As inscrições estão abertas, mas restam poucas vagas. Os interessados em participar podem fazer suas inscrições através do endereço https://www.sympla.com.br/evento/a-forca-da-comunicacao-no-mercado-de-seguros/2319178.

Serviço

Evento: “A força da comunicação no mercado de seguros”

Data: 12 de março, das 08h às 12h

Local: Auditório da Escola de Negócios e Seguros (ENS)

Endereço: Rua Augusta, 1600 – Consolação – São Paulo/SP

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/a-forca-da-comunicacao-no-mercado-de-seguros/2319178

