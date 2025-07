Road show nacional da Sabemi chega a Porto Alegre

Porto Alegre recebeu, na noite de 16 de julho, a segunda edição do Conexão Seguros 2025. O evento, parte do road show nacional promovido pela Sabemi, foi realizado no Rancho Tambacaray, na Zona Sul da capital gaúcha, e reuniu corretores, parceiros comerciais e executivos do setor de seguros para uma agenda voltada ao compartilhamento de informações e à aproximação com o mercado.

Durante o encontro, a companhia apresentou sua trajetória de crescimento, produtos e soluções no segmento de seguros de pessoas, além de destacar planos para os próximos anos, com ênfase em inovação, capacitação de corretores e ampliação da atuação nacional.

“O Conexão Seguros tem o propósito de aproximar ainda mais a Sabemi dos profissionais que são peça-chave para o nosso crescimento: os corretores”, afirmou Rodrigo Pecoraro, diretor executivo de Seguros da Sabemi.

Também participaram do evento a gerente nacional do Canal Corretor, Janaína Serra; o gerente nacional de Affinity, Thiago Schmidt; a gerente de produtos, Jaqueline Testolin; a gerente de Operações, Vanessa Sorgatto; o líder do produto de seguro individual, Filipo Andreolla; o head de Seguro Viagem, Alexandre Zaparoli; e o head de Marketing, Kauã Sommer.

O evento contou com espaço para networking e confraternização, permitindo troca de experiências entre os participantes. Corretores da Região Sul, incluindo profissionais de Santa Catarina, estiveram presentes.

“Durante nossas visitas a diversas regiões do país, percebemos que muitos corretores buscam uma relação mais próxima com as seguradoras. O Conexão Seguros surgiu para estreitar esse vínculo e proporcionar encontros com nossos executivos”, comentou Kauã Sommer. “Esses diálogos nos ajudam a compreender melhor as demandas locais e ajustar as ofertas da companhia às necessidades dos parceiros.”

Em junho, o evento passou por Belo Horizonte, em edição promovida em parceria com o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG). A Sabemi planeja dar continuidade ao road show com outras edições ao longo de 2025, em diferentes regiões do país.