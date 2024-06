A AXA no Brasil recebeu dois importantes reconhecimentos neste mês de junho: a seguradora foi certificada como uma companhia Top Employers e Great Place To Work (GPTW). Os dois selos reforçam as melhores práticas da companhia na gestão de pessoas, com foco em inclusão, equidade, transparência e qualidade de vida, marcando quase uma década da empresa no Brasil.

Os certificados são concedidos às empresas que demonstram excelência em condições de trabalho, cultura organizacional e políticas de recursos humanos. “Ser uma companhia Top Employers e GPTW é um reflexo do nosso compromisso contínuo de construir um ambiente de trabalho cada vez mais positivo, com práticas que são exemplos não só para o mercado segurador, como também para outros segmentos. As certificações celebram as iniciativas já estabelecidas, mas também nos inspiram a continuar aprimorando nossa cultura organizacional e impactando a experiência das nossas pessoas”, afirma o Vice-Presidente de RH, Jurídico e ESG da AXA no Brasil, Alexandre Campos.

Entre as práticas da empresa com colaboradores, merecem destaque sua atuação para equidade de gênero, reconhecimento interno e ações com foco no bem-estar dos colaboradores. Dos mais de 550 colaboradores, 51,2% são mulheres e 50% da liderança é feminina. A empresa também tem um ambiente em que estimula o crescimento dos profissionais em sua estrutura. Em 2023, 42% do time foi promovido ou reconhecido, além de serem oferecidas mais de 12 mil horas de treinamentos. Com o programa global We Care, a AXA também reúne uma série de iniciativas que trazem mais tranquilidade para que os seus colaboradores possam cuidar de si e de suas famílias em momentos mais sensíveis, como uma doença de um parente próximo, o interrompimento de uma gravidez ou mesmo flexibilidade para mulheres com problemas menstruais ou entrando na menopausa.