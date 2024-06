Com a chegada do inverno, a demanda por serviços de assistência residencial tende a aumentar. A Mawdy, divisão de assistências do grupo segurador Mapfre, observa que as baixas temperaturas e o maior tempo passado em ambientes fechados intensificam a necessidade de cuidados com a casa e a segurança dos moradores.



No ano passado, a companhia registrou um aumento de 7% nas solicitações de serviço de eletricista durante o inverno, em comparação com o restante do ano. Esse crescimento está diretamente relacionado à sobrecarga na rede elétrica, provocada pelo uso frequente de dispositivos de alta potência, como aquecedores e chuveiros, especialmente em dias mais frios.



“O aumento do consumo de energia durante o inverno eleva o risco de sobrecargas, curtos-circuitos e queima de chuveiros e disjuntores. Além disso, problemas como tomadas com mau contato, emendas soltas ou conexões danificadas também podem ocasionar falhas e comprometer a segurança da instalação elétrica”, afirma o superintendente de rede de prestadores da Mawdy, Daniel Arzon.



Para evitar esses transtornos, a Mawdy recomenda a realização de vistorias periódicas para identificar e corrigir possíveis falhas na rede elétrica. A empresa também alerta para a importância de utilizar equipamentos com selo do Inmetro e de seguir as instruções do fabricante durante a instalação e o uso de aquecedores.



“A manutenção preventiva é fundamental para garantir um ambiente aquecido e confortável durante o inverno. O uso contínuo desses equipamentos exige atenção especial. A manutenção preventiva garante o funcionamento seguro dos sistemas, evitando falhas e otimizando o consumo de energia”, explica Daniel Arzon



Outro serviço essencial que cresce no período do inverno é a assistência para encanamentos. As baixas temperaturas podem causar o rompimento de canos devido à dilatação e contração dos materiais, além do entupimento de tubulações do sistema hidráulico das residências. Soma-se ainda a necessidade de limpeza de calhas e de drenagens, que acabam acumulando folhas, galhos e outros detritos.



“A limpeza e desobstrução periódica de equipamentos de drenagem pluvial são essenciais para garantir o escoamento adequado da água da chuva, prevenindo transtornos e preservando a estrutura da residência”, analisa Daniel Arzon.

Revisão de sistemas a gás e de telhados das residências



Além dos serviços de eletricista e encanador, a Mawdy destaca a crescente demanda por assistência em sistemas de gás encanado durante o inverno. Com o aumento do uso de aquecedores a gás e fogões, a manutenção adequada torna-se fundamental para garantir a segurança dos moradores. A empresa recomenda que os consumidores estejam atentos a sinais de vazamento, como cheiro de gás ou ruídos incomuns, e que procurem assistência profissional ao menor indício de problemas.



As chuvas e ventos também podem afetar os telhados das residências, elevando o risco de infiltrações e danos estruturais. Para esses casos, a vistoria e o reparo de telhas danificadas também melhoraram o isolamento térmico, mantendo as residências aquecidas em meio às baixas temperaturas. “Um telhado bem conservado e um isolamento eficiente impedem infiltrações, protegem a estrutura da casa e contribuem para a economia de energia, pois minimizam a perda de calor”, explica Daniel Arzon.



Com essas orientações, a Mawdy busca assegurar que seus clientes estejam preparados para enfrentar o inverno com segurança e conforto, minimizando os riscos de problemas comuns nas residências nesta época do ano.