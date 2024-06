Alexandre Camillo e Luciano Lima integram equipe da Justos

A Justos, empresa de seguro auto que usa inteligência artificial, tecnologia e design para recompensar motoristas conscientes, anuncia a chegada de dois novos executivos: Luciano Lima, como novo diretor comercial sênior e Alexandre Camillo, como consultor consultivo. Os executivos, que possuem mais de 40 anos atuando no mercado de seguros, chegam à empresa para auxiliar no relacionamento com corretores e impulsionar o crescimento deste importante canal de distribuição para a startup.

Luciano começou sua carreira na SulAmérica, onde atuou ao longo de 40 anos, chegando ao cargo de Diretor Comercial Estatutário. Além disso, teve passagem pela QualiCorp. Ele começa a sua jornada na Justos com o objetivo de disseminar a oferta para corretores, já que a empresa permite que os mesmos foquem na venda, sem se preocupar com a parte burocrática, que é totalmente digital – um modelo que traz benefícios para os brokers e para os clientes finais.

“O modelo que a Justos está trazendo para o mercado é inovador. O mercado de seguros é muito tradicional e as grandes companhias têm limitações para avançar na questão do relacionamento com segurados e corretores. A Justos, por sua vez, já nasce com uma cultura digital e busca simplificar esse relacionamento, oferecendo facilidade de acesso aos processos e uma abordagem descomplicada e amigável. Acredito que essa proposta tem tudo para ser um sucesso, pois traz uma cultura de inovação e digitalização para um mercado ainda burocrático. Estou empolgado em fazer parte disso”, afirma Lima.

Alexandre Camillo começou sua carreira no mercado de seguros há 43 anos. Em 1992, fundou a Camillo Corretora de Seguros. De 2021 a 2022 atuou como superintendente da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Foi presidente do Sincor-SP e vice-presidente da Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e Resseguros (Fenacor) na região Sudeste. Camillo assume na Justos o cargo de conselheiro consultivo para ajudar a empresa a adequar cada vez mais o produto da startup para a distribuição com corretores.

“O que me chama a atenção na Justos é que é uma companhia que vem com um DNA inovador, que faz com que o mercado, em razão dos seus resultados, quebre essa zona de conforto. Acredito que a Justos está no caminho certo para oxigenar o mercado de seguros com seus produtos e, com isso, está mais próxima à real necessidade dos clientes. Assumo a cadeira de consultor da startup com o papel de contribuir para que a Justos tenha as decisões mais assertivas possíveis acelerando seu crescimento”, afirma Camillo.

“Estamos extremamente felizes em receber o Luciano e o Alexandre na Justos”, celebra Dhaval Chadha, CEO e cofundador da Justos. “Ambos os executivos possuem grande experiência e profundo conhecimento do mercado que serão fundamentais para fortalecer nosso relacionamento com os corretores e impulsionar o crescimento da empresa. Temos certeza de que a visão estratégica, conhecimento e relacionamento de quatro décadas com os corretores que o Luciano e Alexandre possuem serão essenciais para alcançarmos nossos objetivos de transformar o mercado de seguros, oferecendo uma experiência mais justa, transparente e digital para todos”.