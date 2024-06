7ª edição do Insurtech Brasil terá 30 horas de debates com mais de 80 especialistas

Considerado um dos principais eventos de tecnologia e inovação para o mercado segurador, o Insurtech Brasil 2024 abordará alguns dos temas mais relevantes do momento. Na agenda do encontro, que deve reunir mais de mil visitantes, estarão assuntos como distribuição digital de seguros, Inteligência Artificial e Open Insurance.

Para apresentar quase 30 horas de conteúdo exclusivo, a 7ª edição do Insurtech Brasil deve reunir mais de 80 especialistas e representantes das empresas mais inovadoras do setor. O evento será composto por 10 palestras com especialistas da área e 21 painéis com C-Levels e diretores das mais influentes empresas do mercado segurador.

No Business Hall, a Sala Distribuição apresentará temas relacionados a novas parcerias, embedded insurance, digital growth, ecossistema de distribuição de seguros e os desafios dos canais de distribuição. Na Sala Tecnologia, os painéis envolverão Inteligência Artificial, Registro (SRO), integração tecnológica após compras de carteiras e um painel especial sobre desafios climáticos.

Já no Insurtech Hall, a Sala Open Insurance & Novos Negócios, como o próprio nome sugere, abordará o estado atual do Open Insurance, além de dados e tendências para o mercado de seguro saúde, MGAs e o impacto de AI para revolucionar os seguros na subscrição e na gestão de sinistros. Por fim, na Sala Tecnologia para o Corretor e Futuro da Experiência do Cliente, teremos painéis focados especificamente em inovação para os corretores, cyber insurance, experiência do cliente e uma mesa redonda com CEO’s de insurtechs do Sandbox.

“A cada ano que passa, o Insurtech Brasil se consolida como a principal plataforma de negócios e networking para inovação no mercado segurador. Este ano, em especial, teremos a presença de representantes de vários canais de distribuição como fintechs, varejistas e empresas de e-commerce. Essa mistura facilita a construção de novas parcerias e propicia que mais pessoas tenham acesso a proteção por meio dos seguros e assistências”, disse Juliana Montez, CEO da Pluvon, organizadora do encontro.

A 7ª edição do Insurtech Brasil acontecerá no dia 03 de julho, no Amcham Business Center, em São Paulo. O encontro conta com apoio da TransUnion, Vindi, CSD BR, Sompo Seguros, .add, GuyCarpenter, FF Seguros, Conversu, Lina, Sensedia, SplitRisk, Lefosse, Alper, Sinqia, 180 Seguros, Poupz, Izzidata e Smash Gift Cards.

Leitores da Revista Apólice tem desconto de 15%, através deste link.