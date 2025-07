Avla apresenta nova superintendente comercial

A Avla, insurtech chilena especializada em soluções para o setor B2B, anuncia a chegada de Júlia Guimarães como superintendente comercial de assessorias. A executiva, que construiu uma carreira sólida ao longo de 18 anos no setor de seguros, será responsável por estreitar o relacionamento com as assessorias comerciais e impulsionar os resultados da operação brasileira com estratégia e proximidade junto aos clientes.

Formada em Administração e com MBA em Marketing, Júlia passou por companhias como Unibanco AIG, Itaú Seguros, ACE e Chubb, acumulando conhecimento em diferentes frentes do setor. Apaixonada por vendas e movida por resultados, traz à Avla uma combinação de experiência, curiosidade e entusiasmo.

Para Júlia, a nova fase representa a oportunidade de ampliar impactos positivos e contribuir com uma cultura de vendas orientada por propósito. “Chego à Avla com a alegria de começar um novo ciclo ao lado de pessoas que acreditam na força das conexões humanas e do trabalho colaborativo. Meu foco será apoiar nossos parceiros, escutando suas necessidades e contribuir para que todos tenham as condições ideais de crescer conosco”, afirma.

A chegada de Júlia marca mais um passo no fortalecimento da presença da Avla no Brasil, reforçando o compromisso da companhia em atrair talentos que contribuam para uma atuação cada vez mais estratégica, humana e voltada à geração de valor para parceiros e clientes.