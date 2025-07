Umma anuncia nova Diretoria de Recursos & Estratégia

A Umma, empresa especializada em soluções integradas para o mercado de seguros, acaba de anunciar a criação da Diretoria de Recursos & Estratégia. A nova área será liderada por Anna Beatriz Azem, profissional com ampla experiência em rebranding, cultura organizacional, governança e compliance.

Formada em Administração de Empresas com ênfase em Marketing pela ESPM e pós-graduada em Gestão pela London School of Business and Finance (LSBF), Anna assume o desafio de integrar áreas estratégicas como Recursos Humanos, Financeiro, Jurídico, Marketing, Administrativo, Compliance, Inovação e Planejamento. A movimentação está alinhada ao atual momento de expansão da Umma, que ultrapassou em mais de 40% a meta de crescimento no primeiro semestre de 2025.

“A Umma vive um ciclo de crescimento sólido e sustentável, que exige agilidade, coesão e excelência na execução. A chegada da Anna fortalece esse movimento, com um olhar estruturado para a cultura, os processos e as pessoas. É um passo decisivo na construção do futuro da companhia”, afirma Nicholas Weiser, CEO da Umma.

A nomeação também reforça o posicionamento da empresa em relação à diversidade e inclusão. Com mais de 60% do seu quadro de colaboradores composto por mulheres, a Umma reafirma seu compromisso com a pluralidade de pensamento e com a construção de ambientes corporativos mais equitativos.

Com atuação nacional e portfólio voltado à entrega de valor em seguros corporativos e benefícios, a Umma tem consolidado sua presença no mercado com um modelo de gestão moderno e centrado em pessoas. A reestruturação da liderança é mais um passo dentro do plano de crescimento da empresa para os próximos anos.