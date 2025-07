O preço médio das apólices de seguro dos veículos mais vendidos do Brasil encerrou o primeiro semestre com estabilidade. Em junho, o valor chegou a R$2.133,86 para os homens, cerca de 1% a mais que no mês anterior. Já para as mulheres, leve alta de cerca de 2%, chegando aos R$2.175,50. No acumulado do primeiro semestre de 2025, o preço médio das apólices baixou cerca de 15% para os homens e 14% para as mulheres.

Os dados são de um novo levantamento ‘Top 10’ realizado pela Minuto Seguros , uma empresa Creditas e maior corretora digital independente do Brasil. A análise considera as onze capitais brasileiras com maior representatividade no mercado automotivo, com base no ranking da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que aponta os dez modelos mais vendidos em maio.



De acordo com Michel Tanam, gerente da Minuto Seguros, esse comportamento sugere um equilíbrio entre fatores de risco e competitividade do mercado segurador, especialmente diante da movimentação de preços em segmentos como SUVs e modelos compactos.

“Tendo em vista a flutuação nos valores do primeiro semestre, é muito importante que os consumidores estejam sempre atentos e buscarem cotações personalizadas, já que o mercado de seguros é ativo e reage rapidamente a essas variáveis”, completa Tanam.

Destaques de junho e do semestre:

(As comparações percentuais a seguir consideram o preço médio de junho/25 contra jan/25)

No semestre, as apólices diminuíram os preços na maior parte das capitais. Entre os homens, as maiores quedas no valor médio das apólices no primeiro semestre foram registradas nas regiões Sul e Sudeste. Minas Gerais liderou com retração de 16,3%, seguido por Rio Grande do Sul (-14,7%), Paraná (-14,9%) e Santa Catarina (-11,8%). No público feminino, os recuos mais acentuados foram no Espírito Santo (-19,2%), Goiás (-17,2%) e Minas Gerais (-13,4%).

Apesar da tendência de baixa, alguns estados apresentaram comportamento contrário. No perfil feminino, a Bahia foi a única capital a registrar aumento, com alta de 7,8% no semestre. Já entre os homens, as maiores altas ficaram com o Rio de Janeiro (+2,8%) e Pernambuco (+2,7%).

Já no mês de junho, o cenário foi de leve retração nos preços dos seguros. Para os homens, sete das 11 capitais apresentaram queda, com destaque para Salvador (-2,5%), Espírito Santo (-2,4%) e Distrito Federal (-2,2%). Entre as mulheres, a tendência foi similar, o valor médio das apólices caiu em seis capitais, com destaque para Minas Gerais (-6,2%), Goiás (-1,3%) e Espírito Santo (-0,7%).

Ainda assim, algumas praças registraram movimentos opostos: no perfil feminino, o Distrito Federal teve a maior alta do mês (+11,4%), seguido de Santa Catarina (+5,0%) e São Paulo (+10,7%).

Maiores variações por modelo:

Novo Polo Comfortline TSI 1.0 Flex Aut.: O modelo se manteve no topo da lista pelo sexto mês consecutivo, com o seguro mais acessível entre os modelos mais vendidos.

Em junho, o valor médio das apólices foi de R$1.953,54 para homens (queda de 7%) e R$2.193,09 para mulheres (recuo de 0,8%), ambos abaixo das médias nacionais dos respectivos perfis. Em estados como Minas Gerais (-25%), Espírito Santo (-15%) e Bahia (-20%), o modelo registrou quedas expressivas no mês.

No primeiro semestre, o desempenho foi ainda mais favorável: Para os homens, o seguro caiu cerca de 13% em relação ao início do ano (R$ 2.247,10), enquanto para as mulheres a redução foi de 10% (R$ 2.463,20), consolidando o Polo como uma das opções de melhor custo-benefício do período.

T-Cross 1.0 TSI Flex Aut.: Presente no top três dos mais vendidos também desde o começo do ano, em junho, a apólice média do modelo para os homens foi de R$ 2.336,89, com aumento de R$ 285,05 (13,9%) em relação a maio. Já para as mulheres, o valor chegou a R$2.525,40, variação de R$331,56 (15,1%).

Os aumentos foram maiores no Rio de Janeiro, onde o valor para mulheres subiu de R$3.486,28 para R$3.603,43 e em Pernambuco, onde a apólice passou de R$2.745,61 para R$2.950,22.

No acumulado do semestre, o veículo encerrou com elevação de 11% para homens (de R$ 2.051,84 para R$ 2.336,89) e 17% para mulheres (de R$ 2.152,04 para R$ 2.525,40), sendo um dos veículos com apólices mais caras no período.

Argo 1.0 6V Flex Manual 4P: Um dos cinco mais vendidos desde o começo do ano, o veículo teve um comportamento inverso ao analisado com os demais automóveis, com quedas expressivas ao longo do semestre.

Em junho, o valor médio do seguro foi de R$2.075,12 para homens, recuo de R$321,86 (-13,4%) em relação a maio. Para mulheres, o valor foi de R$2.135,84, uma redução de R$477,94 (-18,3%). Capitais como Salvador registraram quedas relevantes: De R$2.350,70 para R$1.774,79 no perfil feminino (-24,5%) e de R$2.186,98 para R$1.823,01 entre os homens (-16,6%).

Durante os primeiros seis meses do ano, o modelo fechou com retração de 13,5% para homens (de R$ 2.399,95 para R$ 2.075,12) e 15,4% para mulheres (de R$ 2.524,83 para R$ 2.135,84).

Novo HR-V Sensing 1.5 16V Flex Aut. 4P: O modelo que apresentou um comportamento mais moderado ao longo do semestre e teve variações menos intensas em relação a outros SUVs da lista.

Em junho, o seguro médio para homens passou de R$ 1.879,54 em maio para R$ 2.251,02, aumento de R$ 371,48 (19,7%). Para mulheres, a apólice subiu de R$ 2.150,17 para R$ 2.565,66, um acréscimo de R$ 415,49 (19,3%). Capitais como Salvador registraram médias de R$ 2.386,33 para homens e R$ 2.780,52 para mulheres, enquanto no Rio de Janeiro, os valores chegaram a R$ 3.068,77 (masculino) e R$ 3.830,97 (feminino).

Apesar dessa alta pontual no mês, o acumulado do semestre mostra queda de 1,9% para homens (de R$ 2.294,81 para R$ 2.251,02) e leve alta de 2,5% para mulheres (de R$ 2.503,34 para R$ 2.565,66), mantendo o modelo em um patamar elevado, porém estável dentro da categoria.

Detalhes da cotação:

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis avaliados com as seguradoras.