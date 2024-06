Jornada Conectada da Bradesco Segruos vira videocast mensal

EXCLUSIVO – A Revista digital e o podcast Jornada Conectada do Grupo Bradesco Seguros, depois de dois anos de publicação, passam a ser um Videocast mensal, apresentado pela jornalista Livia Torres. O novo formato, que será publicado toda última quarta-feira de cada mês, chega para atender uma demanda dos usuários do mundo digital, que dão preferência ao vídeo.

A superintendente de Comunicação da Bradesco Seguros, Regina Macedo, apresentou as novidades aos jornalistas da área de seguros na manhã desta quinta-feira (20). Ela contou que o projeto nasceu da inquietação da sua equipe em gerar um conteúdo para falar com a sociedade e sair da bolha do segurês, em uma narrativa que passasse confiança aos leitores/espectadores. “Seguros está em tudo: segurança, vida, patrimônio. Com as mudanças no mundo, com novos modelos de negócios, longevidade etc, há várias pessoas trabalhando para contribuir com a evolução da sociedade, para as quais queremos dar voz além do seguros”.

Ela salientou de que mais do que um hub de conteúdo com revista virtual, newsletter e podcast, o Jornada Conectada é uma fonte de informações, tendências e cuidados rumo ao futuro. “Serão abordados temas como sustentabilidade, longevidade, vida saudável, saúde mental, comportamento, em conversas com a jornalista Livia Torres. O primeiro convidado é Gustavo Nunes, que vai falas sobre economia criativa, fundador da Turbilhão de Ideias e Xpertise”, adiantou. O produtor cultural debate a relevância da produção de conteúdo e a entrada desse formato no mercado segurador.

A COO para América Latina da Edelman, Natalia Martinez, fez uma pequena apresentação na qual ressaltou a importância de todos terem consciência de que são geradores de conteúdo o tempo todo. “Conteudo move o mundo. O brasileiro confia cada vez mais nas empresas e na curadoria de conteúdo, por conta da ética e da competência”. Para ela, as empresas devem investir em ações que vão além da comunicação tradicional, para posicioná-las como colaboradoras para a sociedade.

