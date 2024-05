Zurich é a seguradora oficial da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

A Zurich é a seguradora oficial da 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, considerada a maior do mundo. O seguro de responsabilidade civil concedido pela companhia tem cobertura de danos a terceiros para toda a programação da Parada, cujo evento principal ocorre no dia 2 de junho, a partir das 12h da manhã.

Neste ano, o tema da parada é “Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo! Vote consciente pelos direitos da população LGBT+”. De acordo com a SPTuris, a parada é um evento atrativo de turistas internacionais para a cidade de São Paulo. Em 2023, a organização da Parada LGBT+ de São Paulo divulgou o número de 3 milhões de pessoas presentes na parada. Em 2022, foram 4 milhões.

“Na Zurich acreditamos em um mundo onde as pessoas se sintam valorizadas e seguras, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Apoiar a Parada é uma forma de apoiar a comunidade LGBT+ e seus direitos, além de celebrar a diversidade e a inclusão”, afirma Carlos Toledo, diretor executivo de Pessoas & Cultura da seguradora.

Diversidade na prática

A Zurich vem sendo reconhecida por manter um ambiente de trabalho mais equitativo e sem preconceitos. Em abril, a companhia foi premiada como a melhor seguradora no Ranking do Great Place to Work (GPTW) com foco em diversidade LGBTI+.

A companhia está comprometida em atrair talentos para os seus times e em manter um ambiente de trabalho cada vez mais acolhedor e inclusivo, reconhecendo o valor da diversidade. Entre as ações da seguradora, estão benefícios inclusivos como licença parental (sem distinção de orientação sexual ou identidade de gênero), política venha do seu jeito (sem dress code), manual de acolhimento para pessoas trans e recursos e suporte para redesignação de gênero, para as pessoas colaboradoras que desejarem realizar o procedimento.

A Zurich também mantém o grupo de diversidade intitulado PRIDE, que oferece um espaço dedicado para pessoas colaboradoras LGBTI+ e seus aliados se conectarem, compartilharem experiências e promoverem a inclusão.

Durante o mês de junho, mês do orgulho LGBT+, já é tradição na companhia as ações internas para seus colaboradores sobre o tema, como palestras, treinamentos voltados ao letramento e eventos. Carlos Toledo reforça, no entanto, a importância de as empresas atuarem de forma contínua para ampliar a diversidade de seus quadros, e não apenas no mês de junho.

“A diversidade é uma jornada e queremos dar nossa contribuição para um mundo onde todos possam ter oportunidade, sem preconceitos”, explica o executivo. “Embora reconheçamos a importância desse momento para celebração e visibilidade da causa, não somos limitados por eles e buscamos a inclusão todos os dias. Ter uma organização inclusiva, onde todas as formas de diversidade são respeitadas, compreendidas e valorizadas, é parte essencial do sucesso da Zurich”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice