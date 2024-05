Susep participa de debate sobre o mercado de proteção veicular

A Susep (Superintendência de Seguros Privados), representada pelo diretor Carlos Queiroz, participou na última sexta-feira (17/05) de mais uma edição do evento “Conversa com o Judiciário”, que ocorreu no CCJF (Centro Cultural Justiça Federal), no Rio de Janeiro/RJ.

O evento, que teve como tema “A regulação da atividade seguradora e o mercado ilegal da proteção veicular”, foi realizado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2, pela Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região (Emarf) e pela Revista Justiça & Cidadania, com o apoio da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj), da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ), e da Susep.

A atividade foi dirigida a magistrados, membros do Ministério Público, servidores, advogados, estudantes de Direito e ao público em geral.

Além do diretor Queiroz, participaram do debate: os Ministros do Superior Tribunal de Justiça – STJ, Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves; o Vice-Presidente do TRF2 e coordenador do evento, o Desembargador Aluisio Gonçalves de Castro Mendes; o Desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo; e o Deputado Federal Hugo Leal.

Em sua fala, o diretor destacou a função da Susep de atuar no interesse da população consumidora dos contratos regulados, os riscos para a sociedade do funcionamento de entidades de proteção veicular sem autorização da autarquia e a possibilidade de legalização desse mercado, em virtude de projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados.

N.F.

Revista Apólice