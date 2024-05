SulAmérica realiza encontro com nova diretora Comercial de Saúde & Odonto

A SulAmérica realizou na última semana o primeiro encontro de relacionamento com a nova diretora comercial da região Nordeste, Denise Carvalho, no Recife. O evento ocorreu no auditório empresarial Rio Mar, com a participação da superintendente de Saúde & Odonto, Marileide Carvalho.

Denise passa a liderar as vendas nas regiões de Minas Gerais, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O encontro ressaltou a estratégia de estreitar cada vez mais o relacionamento com os corretores. Denise já realizou um encontro em Salvador (BA) na primeira quinzena de maio, e no dia 16/05, em Brasília.

A executiva é graduada em Administração de Empresas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com MBA em Auditoria Fiscal e Tributária pela UGF. Com 28 anos de experiência no mercado de saúde suplementar, Denise atuou em posições de liderança de grandes empresas, entre elas: Dasa, Metlife, Zurich Seguros, Brasil Veículos e Unibanco.

“Estou muito feliz em reforçar a equipe comercial da SulAmérica e colaborar para fortalecer nossos laços com os corretores, visando oferecer soluções de Saúde e Odonto ainda mais qualificadas e acessíveis para nossos clientes em todo o Brasil”, disse Denise.

