Mescla Seguros investe R$ 2,5 mi em plataforma para vender produtos massificados no Varejo

EXCLUSIVO – Com a missão de se tornar uma aliada na venda de seguros massificados no Varejo, a corretora Mescla Seguros investiu R$ 2,5 milhões e lançou a plataforma Mescla On. A ferramenta é 100% digital e pode ser implementada em qualquer local, contando com diversos produtos e assistências para as mais diversas áreas das varejistas, como vestuário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, lojas de materiais de construção e mais.

Vinicius Wandenkolk, sócio-fundador e diretor da Mescla, afirma que a empresa está sempre atenta às inovações tecnológicas e investe continuamente em ferramentas que facilitem as vendas e gestão de seguros. “A Inteligência Artificial veio para ficar. Para nós, esta tecnologia servirá mais do que nunca como uma facilitadora de nossas estratégias de marketing e vendas. Queremos crescer, mas ao lado dos parceiros certos e que entendam os conceitos de comprometimento, seriedade e fidelidade”.

O executivo explica que a Mescla On é uma plataforma “zero code”, ou seja, ela foi totalmente desenhada para entregar a melhor jornada de vendas aos clientes das redes de varejo e até mesmo cooperativas, fintechs e associações e sindicatos. “Nosso mercado é puramente B2B2C, onde queremos entregar a melhor jornada a nossos parceiros. Temos uma equipe de especialistas que fica pensando dia e noite em novos produtos e coberturas para ofertar aos nossos parceiros”.

A ferramenta já conta com oito produtos disponíveis para distribuição, entre eles Pet, Celular Bike, Assistência à Saúde com Telemedicina, Vida Premiável, Dental, Residencial e outros. Em breve, serão disponibilizados o Assistência Viagem e o Assistência Auto e Moto. Toda a jornada de contratação dos seguros é online, sem interação com ser humano. Além disso, é possível customizar a plataforma conforme o desejo do freguês, colocando as cores do parceiro e suas marcas.

“Esse é nosso grande diferencial, pois a grande maioria das plataformas de seguro que estão por aí acabam levando o consumidor para um call center humano e isso onera a operação e viabiliza resultados. Um grande diferencial é que o parceiro fica com a maior parcela da comissão: ele recebe mensalmente suas remunerações e de forma recorrente, criando assim uma carteira de seguros e assistências bem rentável”, conta Wandenkolk.

O executivo reforça que o custo do sistema para o varejista, banco ou associação é zero, pois a Mescla já investiu na ferramenta e a única coisa que a corretora exige é que haja forte atuação do representante na divulgação dos produtos, através de seu marketing, campanhas, pushs e etc. “Para isso, basta o parceiro contar com um bom e-commerce ou marketplace, além de um portal onde possamos instalar nossa plataforma. Todo o treinamento necessário é feito pelo nosso time”.

Questionado sobre a possibilidade da Mescla passar a oferecer produtos de outros ramos na ferramenta, Wandenkolk diz que por ser uma plataforma “zero code” será possível que a empresa expanda o portfólio futuramente. “Podemos distribuir planos corporativos, apólices coletivas e até seguro Responsabilidade Civil Profissional. Estamos neste momento discutindo produtos com dois novos parceiros que querem vender o RC Profissional para arquitetos, decoradores, engenheiros, salões de beleza, esteticistas e etc. Temos também uma ONG para a qual estamos desenhando o ‘seguro social’, onde parte dos seguros e assistências vendidos pelo nosso portal será revertido para a instituição”.

O sócio-fundador e diretor da Mescla afirma também que, por contar com a ajuda de uma agência digital que organiza os anúncios e inserções da corretora nas mídias sociais, muitos pequenos e médios corretores já procuraram a empresa interessados em inserirem a plataforma dentro de seus sites. “Já estamos com uma equipe desenvolvendo um módulo que permita ao corretor se cadastrar na plataforma de forma online, criando seu login e senha para que possa começar a vender imediatamente”.

Nicole Fraga

Revista Apólice