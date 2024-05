Seguradora ALM entrega premiação do Projeto Vida Longa

No mês de maio, a Seguradora ALM realizou um sorteio do Projeto Vida Longa. A contemplada foi a estudante de Nutrição, Julia Maia Luercio, de 27 anos. A analista de sinistros, Sabrina Pinheiro, efetuou a entrega da balança de bioimpedância, na sede da companhia, em Copacabana.

“O Projeto Vida Longa segue com a divulgação dos sorteios no Instagram, os videocasts com diversas entrevistas veiculadas na Rádio Bandnews FM Rio de Janeiro e as ações pontuais, reforçando o propósito de estarmos nos cuidando constantemente. Os sorteios no Instagram reforçam a nossa proximidade com as pessoas. Para participar, é só seguir o nosso perfil e acompanhar as nossas promoções.

Devido ao sucesso da campanha, a companhia vai sortear mais cinco balanças de bioimpedância, no dia 26 de maio. Para participar, é só seguir o perfil da Seguradora ALM no Instagram, efetuar o cadastro na bio, ficar por dentro das novidades e concorrer automaticamente. Participem!

Capitalização, através do PIX Premiado, no valor de R$ 30 mil. A contemplada foi a moradora de São Gonçalo, a auxiliar de serviços gerais, Neiva de Lima Araújo. Marcelo Carvalho, de 50 anos. O head de atendimento a pessoas e coberturas assistenciais, efetuou a entrega da premiação, na sede da companhia. A empresa em torno de 400 mil vidas, com um crescimento de 80% dos beneficiários no último ano, voltado para as classes C e D.

Para o CEO da Seguradora ALM, Alexandre Dominguez, o sorteio mensal da Capitalização é uma das propostas da companhia, que consolida a proximidade com seus clientes. “O sorteio mensal proporciona uma tranquilidade aos beneficiários, através dos nossos produtos. Para 2024, podemos chegar a distribuir 20 sorteios através do PIX Premiado, com a possibilidade de ampliar essas premiações. Mantemos o nosso propósito de oferecer vida longa e segura para as pessoas, além de promover ações que nos aproximam cada vez mais do consumidor final”.

De acordo com informações divulgadas pela FenaCap (Federação Nacional de Capitalização), o segmento de títulos de capitalização registrou receitas de R$ 27,4 bilhões, entre janeiro e novembro de 2023. O estudo aponta a possibilidade de uma arrecadação três vezes maior do que a atual, totalizando R$ 89 bilhões por ano e reservas técnicas em torno de R$ 100 bilhões. Há um potencial de R$ 1,18 bilhão por ano, somente no varejo.

“O PIX Premiado segue contemplando os beneficiários da ALM, com objetivo de oferecer renda extra, além do seguro para pessoas. O valor sempre chega na hora certa, para auxiliar no orçamento. Em 2024, daremos continuidade aos sorteios, por ser uma excelente iniciativa para os nossos beneficiários. Recebemos mais uma pessoa que foi sorteada em nossa sede, e realizamos a ação com a entrega. A Capitalização é uma alternativa excelente para realizar um propósito familiar”, concluiu Marcelo Carvalho, head de atendimento da Seguradora ALM.

N.F.

Revista Apólice