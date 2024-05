Chuvas no Sul: Tokio Marine estende prazo de pagamento dos seguros para clientes

Desde o começo das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul (RS), a Tokio Marine Seguradora tem dedicado seu apoio institucional às vítimas afetadas, como forma de ajudar a região e seus clientes. Agora, para reforçar a sua atuação e pensando em facilitar processos aos seus segurados, a companhia irá estender o prazo de pagamento das parcelas vencidas entre os dias 18 e 30 até o dia 31 de maio (no caso de boleto, não é necessário solicitar um novo, basta utilizá-lo para efetuar a quitação com isenção. Já para as demais formas de pagamento, como cartão de débito e crédito, o cliente deve acessar os canais de autoatendimento para obter isenção ou acionar seu corretor).

Esta ação faz parte de uma das quatro frentes em que a Tokio Marine está atuando para prestar suporte às vítimas e clientes do Estado do Rio Grande do Sul. São elas:

Ajuda humanitária

– Doação de 8 toneladas de alimentos e itens de limpeza à Defesa Civil de RS;

– Coleta de doações junto a colaboradores nos escritórios administrativos em SP;

– Atuação do Tokio Marine Hall como ponto de coleta de doações que serão enviadas para o RS.

Atendimento

– Priorização de atendimento no Contact Center da companhia de DDDs das regiões afetadas pela catástrofe (51, 53, 54 e 55);

– Equipe dedicada para acionamento e monitoramento dos casos na região afetada;

– Possibilidade de tratativa de sinistros via telefone ou WhatsApp pelos corretores;

– Contato ativo para abertura de sinistros no caso de acionamento de assistências para agilizar a análise do sinistro.

Ações extraordinárias

– Prorrogação da Vigência de Apólices, exceto em casos de apólices com resseguro facultativo*;

– Extensão do Vencimento para Parcelas Vencidas entre os dias 01/05 e 30/05 para 31/05, sem cobrança de juros;

– Prorrogação do prazo para Instalação de Rastreadores;

– Extensão automática de diárias dos segurados que estão utilizando carro reserva;

– Disponibilização de voucher de transporte por aplicativo, no caso da não liberação imediata de carro reserva;

– Realização de vistorias prévias/inspeções online na impossibilidade de atendimento presencial.

Sinistros e assistências

– Definição de equipes 100% dedicadas ao atendimento às áreas afetadas;

– Simplificação dos processos de sinistros, reduzindo ao máximo a documentação normalmente exigida;

– Quando viável, tratamento prioritário dos sinistros por meio de vistorias por imagem;

– Rapidez nas indenizações;

– Centralização dos veículos salvados em pátios;

– Deslocamento de equipe in loco para facilitar os atendimentos a sinistros e assistências para nossos corretores e segurados;

– Canal direto entre a nossa equipe de Gestão de Redes com os corretores e prestadores locais da região afetada para agilizar o atendimento sem necessidade de realização de chamado na Central TMA e melhor logística de apoio;

– Deslocamento de prestadores de outros estados para atendimento às regiões afetadas;

– Análise individual dos casos de chamados cuja apólice tenha atingido o limite máximo de assistências.

N.F.

Revista Apólice

* *Exceto em casos de apólices com resseguro facultativo. Para seguros Patrimoniais, Empresarial e Responsabilidade Civil, desde que o prazo de vigência da apólice não ultrapasse 24 meses. Extensão de vigência: a renovação poderá ser emitida com data retroativa, sem prejudicar a cobertura.