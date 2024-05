Em busca de democratizar o acesso ao seguro automóvel, a Azul Seguros lança o conceito “o básico é ter Azul Seguros”, com o objetivo de reforçar o compromisso da empresa em oferecer produtos simples, acessíveis e de alta qualidade. Com o anúncio, a empresa também busca fortalecer a conexão com os clientes, especialmente aqueles que estão ingressando no mercado de seguros automotivos.

A novidade contará com diversas ações de comunicação, além de ativações nas redes sociais e nos canais digitais da seguradora. “Acreditamos que o básico é ter um seguro com boa cobertura, sem complicações e com preços justos. Com a nova campanha, queremos nos aproximar dos clientes e de suas necessidades, com opções de produtos essenciais com a excelência no atendimento”, afirma Gilmar Pires, diretor executivo da Azul Seguros.

Produtos essenciais para o dia a dia

A Azul Seguros oferece uma gama completa de produtos de seguro automóvel, com coberturas para situações como colisão, roubo, furto, danos a terceiros, assistência 24 horas e carro reserva. Além disso, também há a facilidade de parcelamento em até 12 vezes sem juros com o cartão Porto Bank.

A empresa destaca a importância de contar com um seguro que cubra os principais riscos por um preço acessível. “É importante que as pessoas tenham acesso a um seguro que atenda as principais coberturas necessárias em cada caso. Os nossos produtos contam com opções essenciais que oferecem proteções adequadas para cada bolso, com objetivo de garantir que mais pessoas tenham acesso às coberturas securitárias”, afirma Gilmar.

Mais conexão com o cliente

A Azul Seguros investe em iniciativas para fortalecer a conexão com seus clientes, especialmente com a facilidade e transparência na comunicação. “Acreditamos que a comunicação clara e transparente é fundamental para construir um relacionamento de confiança com os nossos clientes para que eles se mantenham sempre conectados à Azul Seguros”, afirma Pires.

