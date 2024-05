Essor registra aumento na procura pelo seguro bike em São Paulo e no Rio de Janeiro

São mais de 40 milhões de bicicletas circulando pelo país, seja para lazer ou transporte, mas segundo dados da FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais) somente cerca de 100 mil delas são seguradas.

Para Renan Vieira, analista de Canais Digitais da Essor, uma das razões é a falta de conscientização sobre a importância do seguro de bicicletas. “Muitos podem não estar cientes dos riscos envolvidos, como roubo ou danos acidentais, e como um seguro ajuda a mitigar esses problemas. O seguro bike oferece uma ampla gama de coberturas e benefícios, que não apenas protegem a bicicleta, mas também o condutor e os equipamentos alocados nela. São opções acessíveis a todos os públicos e modelos de bicicleta”, diz o especialista.

A seguradora registrou crescimento na busca por essa proteção. O aumento da procura pelo seguro nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo está ligado ao crescente número de furtos e roubos. Dados do Cadastro Nacional de Bicicletas Roubadas revelam que os dois estados lideram o ranking.

“Registramos um crescimento do seguro Bike Essor acima de 70% nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, quando comparado com o primeiro trimestre de 2023. Por outro lado, também observamos um aumento nos índices de furto e roubo, por exemplo, no Espírito Santo e no Distrito Federal. Estamos empenhados não só em conscientizar da importância e dos benefícios do seguro, como intensificando nossas operações nesses locais para garantir a segurança e a tranquilidade dos ciclistas”, enfatiza Vieira.

O Bike Essor é um seguro digital, onde o corretor e o próprio segurado conseguem fazer a cotação e ter a apólice emitida em até cinco minutos. O segurado responde algumas perguntas como o modelo e o ano da bicicleta, valor do equipamento, acessórios e o estado da residência, para que seja oferecida a melhor cobertura de acordo com o perfil do cliente.

Entre os diferenciais do produto está a ‘Cobertura Adicional AP – Acidentes Pessoais’, contratada em conjunto com a cobertura básica forma um combo que além da proteção contra danos ao equipamento e ‘Roubo e Furto Qualificado’, o segurado passa a contar com cobertura pessoal abrangente. Em caso de acidente, cobre despesas médicas, invalidez parcial ou total, e até morte acidental.

Vieira esclarece que a Essor cobre bicicletas elétricas, proporcionando mais opções de proteção além de cobertura para roubo e furto qualificado. A apólice inclui também cobertura para Acidentes Pessoais (AP) e Responsabilidade Civil (RC), considerando que os riscos associados a esse tipo de bicicleta são superiores aos das bicicletas convencionais.

