Generali registra crescimento de 21,4% em prêmios emitidos

Em reunião presidida por Andrea Sironi, o Conselho de Administração da Assicurazioni Generali aprovou as Informações Financeiras do primeiro trimestre de 2024 do Grupo Generali.

O prêmio bruto emitido pelo Grupo aumentou 21,4%, atingindo € 26,4 bilhões, com desempenhos sólidos nos segmentos Vida e Property & Casualty (P&C). Os fluxos líquidos do segmento Vida retornaram a patamares positivos de € 2,3 bilhões, impulsionados integralmente por produtos de proteção e unit-linked, alinhados à estratégia do Grupo e refletindo o sucesso das ações comerciais implementadas desde 2023.

O resultado operacional cresceu para € 1,8 bilhão (+5,5%), com contribuição positiva de todos os segmentos de negócios. O resultado operacional do segmento Vida cresceu para € 969 milhões (+4,9%). O Valor de Novos Negócios (VNB) aumentou para € 688 milhões (+5,0%).

O resultado operacional do segmento P&C aumentou para € 867 milhões (+2,4%), beneficiando-se, também, da consolidação da Liberty Seguros a partir de fevereiro de 2024. O índice combinado foi de 91,0% (90,7% no 1T2023). O índice combinado não descontado aumentou para 93,7% (94,2% no 1T2023).

O resultado operacional do segmento Asset & Wealth Management cresceu significativamente para € 263 milhões (+16,7%), graças ao forte desempenho da Banca Generali. O resultado líquido ajustado foi de € 1,1 bilhão (€ 1,2 bilhão no 1T2023). Excluindo um ganho de capital pontual relacionado a uma alienação imobiliária em Londres, o resultado líquido ajustado teria crescido 8,0%.

O Lucro Líquido aumentou para € 1,2 bilhão (€ 1,1 bilhão no 1T2023), incluindo um ganho de capital líquido de € 58 milhões proveniente da venda da TUA Assicurazioni. O Patrimônio Líquido cresceu para € 30,1 bilhões (€ 29,0 bilhões no ano fiscal de 2023).

A Margem de Serviço Contratual (CSM) aumentou para € 32,2 bilhões (€ 31,8 bilhões no ano fiscal de 2023). O total de Ativos sob Gestão aumentou para € 670,3 bilhões (€ 655,8 bilhões no ano fiscal de 2023).

A Generali confirmou sua solidez financeira com um Índice de Solvência de 215% (220% no ano fiscal de 2023). A redução de 5 pontos percentuais se deve principalmente à aquisição da Liberty Seguros. Esse efeito, aliado a mudanças regulatórias desfavoráveis e à provisão de dividendos do período, foi parcialmente compensado pela forte geração de capital orgânico e variações positivas do mercado.

Cristiano Borean, CFO do Grupo Generali, comenta os resultados: “No primeiro trimestre de 2024, a Generali apresentou crescimento contínuo do resultado operacional, graças ao sólido desempenho de todos os segmentos de negócios. O Grupo obteve entradas líquidas positivas no segmento Vida, resultado da nossa decisão estratégica de focar em produtos de proteção e unit-linked, aliada às ações comerciais implementadas ao longo de 2023. O segmento de Property & Casualty (P&C) também se fortalece com a consolidação da Liberty Seguros pela primeira vez, aquisição que já contribui para a lucratividade do Grupo. Graças ao nosso modelo diversificado de gestão de seguros e ativos, à sólida posição de capital e à forte geração de capital orgânico, estamos confiantes de que estamos no caminho certo para alcançar todas as metas do nosso plano estratégico Lifetime Partner 24: Driving Growth”.

N.F.

Revista Apólice