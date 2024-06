Com o objetivo se tornar um canal de conteúdo ainda mais relevante para sua força de vendas, a Icatu Seguros – maior seguradora independente do país em Vida, Previdência e Capitalização – lança a segunda temporada do IcatuCast – Corretor que Inspira, videocast dedicado aos corretores de seguros. Repaginada, a segunda temporada passa a contar com rodas de conversas e um novo cenário para papos descomplicados sobre longevidade, planejamento, educação financeira, entre outros temas relevantes para a jornada no mercado de seguros. O primeiro episódio vai ao ar nesta quinta-feira (06/06).

“Os corretores são fundamentais para o nosso negócio e estar em constante diálogo com eles é essencial para permanecermos alinhados e competitivos. Nosso objetivo maior com todas as ferramentas e ações em prol destes valiosos profissionais é dar ainda mais suporte e conhecimento para que possam desempenhar seu trabalho com cada vez mais excelência. Com o IcatuCast, compartilhamos conhecimentos, ouvimos suas demandas e pensamos juntos em soluções que atendam às suas expectativas e necessidades”, destaca Alexandre Vilardi, Vice-Presidente Corporativo da Icatu Seguros.

As novidades da segunda temporada foram desenhadas a partir de um minucioso trabalho de mapeamento de dados e das interações dos corretores nos canais da seguradora. Os assuntos mais buscados e engajadores foram selecionados para pautas e convidados, assegurando que o conteúdo oferecido esteja alinhado com as necessidades e interesses destes profissionais. “A primeira temporada do IcatuCast foi um sucesso e nos trouxe muitos aprendizados. Nesta nova edição, estamos levando discussões ainda mais relevantes com um formato ainda vez mais leve e atraente, totalmente em linha com o feedback dos corretores. Essas mudanças reforçam o compromisso da Icatu de trabalhar de maneira incansável para ser ainda mais relevante no dia a dia deles”, afirma Cinthia Kato, Diretora de Marketing e Canais da Icatu Seguros.

Além de abordar ferramentas e iniciativas ligadas à proteção e o planejamento financeiro, a nova temporada também irá se aprofundar em temas que podem impulsionar o negócio do corretor, como marketing digital, tecnologia e inovação. Os episódios terão a participação de executivos da companhia e receberão convidados, como corretores e especialistas de diferentes setores.

O episódio de lançamento da nova temporada terá como tema “Pessoalização: como a tecnologia avança para oferecer produtos e serviços individualizados”, e contará com Luciana Bastos, diretora de Produtos de Vida da Icatu, e Humberto Sardenberg, superintendente de Experiência Digital da seguradora. O bate-papo discutirá a evolução de algoritmos de inteligência artificial, aprendizado de máquina e análise de dados, e como empresas e os corretores de seguros podem utilizar estas ferramentas para oferecer experiências únicas e sob medida.

Sobre o IcatuCast – Com episódios mensais, o IcatuCast tem a missão de estimular os corretores a estarem cada vez mais por dentro de tudo que está sendo debatido no mercado e, dessa forma, auxiliar a impulsionar suas vendas. É mais uma iniciativa estratégica da Icatu Seguros para se aproximar dos corretores, agentes fundamentais na jornada de democratização do acesso à proteção e ao planejamento financeiro. O IcatuCast é disponibilizado no Spotify e no canal do Youtube da seguradora.

Serviço:

IcatuCast – Corretor que Inspira (Temporada 2)

Episódio: Pessoalização: como a tecnologia avança para oferecer produtos e serviços individualizados

Convidados: Luciana Bastos, diretora de Produtos de Vida (Icatu Seguros); Humberto Sardenberg, superintendente de Experiência Digital (Icatu Seguros)

Data: 06 de Junho

Onde assistir: Youtube e Spotify