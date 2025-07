Bradesco Saúde atualiza Portal de Negócios para corretores

A Bradesco Saúde vem aprimorando o Portal de Negócios, plataforma voltada aos seus parceiros comerciais, com funcionalidades desenvolvidas a partir do diálogo com os corretores. O objetivo é oferecer uma jornada digital mais ágil e integrada, reunindo em um único ambiente as ferramentas necessárias para a gestão e venda de planos.

Entre as funcionalidades implementadas, destaca-se o recomendador de planos SPG (3 a 199 vidas), que indica ao corretor a opção mais adequada ao perfil do cliente, considerando aspectos como preço e rede credenciada. A ferramenta permite ainda a comparação entre planos e, quando aplicável, com o plano atual do contratante.

O portal também disponibiliza serviços como emissão de faturas, envio de simulações, alteração de dados cadastrais do contratante e beneficiários, solicitação de carteirinhas, informações sobre reembolsos e acesso a documentos diversos, como declarações de quitação de débitos. Todas essas operações podem ser feitas diretamente pelo portal, sem necessidade de contato telefônico.

As melhorias refletem o processo contínuo de escuta ativa da Bradesco Saúde junto aos corretores para entender suas demandas e ajustar o ambiente digital. Segundo o superintendente sênior da Bradesco Saúde, Giuliano Borro, as atualizações são fruto do relacionamento com os parceiros e de um esforço constante para evoluir a experiência do corretor. “Facilitar e simplificar as vendas é foco contínuo da Bradesco Saúde. As melhorias atendem a demandas dos próprios corretores e são o resultado de um relacionamento cada vez mais próximo da operadora com nossos parceiros. Estamos em constante evolução, sempre em um processo de escuta ativa para promover a evolução da jornada do corretor”.

Recentemente, a empresa realizou uma live para apresentar as funcionalidades do portal e conduz pesquisas de satisfação junto aos corretores. A avaliação mais recente apontou aprovação ao recomendador de planos, destacando a facilidade de uso e a efetividade da ferramenta na recomendação e simulação de valores.

O processo de aprimoramento da plataforma segue em andamento, com novas atualizações previstas.

Clique aqui para acessar o Portal de Negócios do Grupo Bradesco Seguros.

N.G.