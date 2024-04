Lloyd’s alcança £52,1 bilhões de prêmios emitidos em 2023

Lloyd’s, o mercado mundial líder em seguro e resseguro, divulgou hoje (01/04) o resultado financeiro completo referente ao ano de 2023, que demonstra lucratividade sólida tanto em subscrição quanto em investimentos, com um forte demonstrativo de balanço.

O mercado apresentou um lucro de subscrição de £5,9 bilhões (2022: £2,6 bilhões), um crescimento de £3,3 bilhões em comparação ao ano anterior. Esse resultado contribuiu para um crescimento de 7.9 pontos percentuais e um índice combinado de 84% (2022: 91,9%), o resultado mais robusto desde 2007. As subscrições se beneficiaram de custos mais baixos de sinistros de grandes riscos e de catástrofes naturais, com o índice combinado de 80,5% (2022:79,2%).

Pelo terceiro ano consecutivo houve um crescimento na casa dos dois dígitos, com o Prêmio Bruto Escrito (GWP) aumentando em 11,6%, para £52,1 bilhões (2022: £46,7 bilhões), incluindo um volume de crescimento de 4%. Com aumentos de preços de 7%, compensando as tendências inflacionárias, o mercado registra, assim, 24 trimestres consecutivos de melhoria nos preços.

O esforço para melhorar o desempenho e reduzir os custos de fazer negócios no Lloyd’s resultou numa redução adicional de 0,1% no índice de perdas atricionárias para 48,3% (2022: 48,4%), com o índice de despesas permancendo estável em 34,4% em comparação ao ano passado.

Os retornos de investimento de £5,3 bilhões (2022: £3,1 bilhões negativos), impulsionados por altas taxas de juros sem risco em todo mundo e reversão de perdas de “market to market” anteriormente contabilizadas, contribuíram para um lucro antes de impostos de £10,7bilhões (2022: perda de £0,8bilhões).

Um balanço forte e resiliente apoiou um índice de solvência central e de mercado de 503% e 207% respectivamente (2022: 412% e 181%), com um capital total, reservas e empréstimos subordinados aumentando em 12,7% para £45,3 bilhões (2022: £40,2 bilhões).

A rentabilidade sustentável e o capital resiliente do Lloyd’s refletiram-se na atualização da S&P Global elevando o mercado Lloyd’s de perspectiva estável A+ (forte) para AA- (muito forte), e A.M. Best impulsionando o mercado para positiva (perspectiva anteriormente estável).

John Neal, CEO do Lloyd’s, disse: “Os resultados que estamos reportando hoje são os melhores da história recente, com um excelente resultado de subscrição sustentado por um balanço forte e resiliente. Nossa capacidade de atrair e fornecer retornos sobre capital é vital para garantir que possamos apoiar nossos clientes através da incerteza. Continuaremos trabalhando com nosso mercado para oferecer um desempenho de lucratividade consistente, por meio de subscrição disciplinada, aumentando o valor, relevância e sustentabilidade de longo prazo do Lloyd’s”.

