Transformação no setor de seguros: O papel inovador do modelo MGA

O mercado de seguros no Brasil tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado pela maior conscientização sobre a importância do seguro e pela diversificação de produtos e serviços oferecidos. Nesse contexto, o modelo de negócio dos MGAs (Managing General Agents) tem se destacado como uma alternativa inovadora e eficiente para atender às demandas do setor.

No Brasil, os MGAs ainda não possuem uma regulamentação específica, o que pode representar tanto uma oportunidade de crescimento quanto um desafio para as empresas que atuam nesse modelo de negócio. No entanto, mesmo diante desse cenário, os MGAs têm buscado estabelecer parcerias estratégicas com seguradoras e corretores de seguros para ampliar sua atuação no mercado e oferecer soluções mais completas e personalizadas aos clientes e canais.

Segundo Fernando Martinez, CEO da Beyond Seguros, empresa especializada em MGA, o modelo de negócio tem se mostrado uma alternativa promissora para as seguradoras e corretores que desejam inovar e se adaptar às transformações do mercado. “Os MGAs têm a flexibilidade necessária para atender às necessidades específicas de cada cliente, oferecendo soluções personalizadas e ágeis. Além disso, eles têm a capacidade de segmentar o mercado de seguros ofertando soluções personalizadas para nichos específicos, como seguros de saúde, seguros cibernéticos, seguros agrícolas, entre outros”, destaca Martinez.

A expansão global dos MGAs também tem sido um fator impulsionador desse modelo de negócio. De acordo com dados do mercado, o número de empresas que atuam como MGAs tem crescido em diversos países, impulsionado pela busca por inovação e eficiência no setor de seguros. “Os MGAs têm investido em tecnologia e inovação para aprimorar seus processos e oferecer serviços mais eficientes e personalizados, atendendo às demandas de um mercado cada vez mais digital. Essa capacidade de adaptação e transformação tem sido fundamental para o sucesso das empresas nesse segmento”, ressalta Martinez.

Fundada em 2023, a Beyond Seguros já nasceu com mais de R$100 milhões em resseguro e tem como objetivo oferecer soluções inovadoras e especializadas para seus parceiros e clientes. “Acreditamos que o modelo MGA é uma peça-chave na transformação do setor de seguros, trazendo mais agilidade, eficiência e personalização para o mercado. Por meio de parcerias estratégicas, estamos comprometidos em impulsionar o crescimento e a inovação das seguradoras e corretores, oferecendo soluções que atendam às necessidades específicas de cada cliente”, afirma o executivo.

