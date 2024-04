Seguros Unimed desenvolve novo sistema de gestão para Ramos Elementares

A Seguros Unimed investiu R$36 milhões em projetos estruturantes ao longo de 2023. Um dos destaques, que acaba de ser implantado no início deste mês de abril, é o novo sistema de gestão voltado para os produtos de seguros de Ramos Elementares, que engloba Seguros Patrimoniais (residencial e empresarial) e de Responsabilidades (responsabilidade civil profissional e D&O). Denominado e-RE, este novo sistema foi desenvolvido internamente e teve um investimento inicial de R$ 5,5 milhões.

De acordo com Wilson Leal, diretor executivo de Mercado e Tecnologia da seguradora, o projeto é fruto do trabalho de dois anos e tem como um dos objetivos a expansão dos ramos elementares na Seguradora, trazendo novos produtos, coberturas e ferramentas. “O investimento promove melhorias tecnológicas para os processos com um sistema mais ágil e robusto, refletindo no público interno e nos parceiros de negócio, que distribuem nossos produtos. Esta é mais uma solução desenvolvida para Ramos Elementares. Em fevereiro entregamos o Calcule+, uma nova versão do nosso cotador para o produto residencial, e agora, com a implantação de um novo sistema de administração de apólices, consolidamos nosso interesse em crescer neste mercado por meio de produtos competitivos e uma operação estruturada”, destaca.

Entre os diversos benefícios da nova plataforma, estão a agilidade na implementação de melhorias e a possibilidade de cadastramento de novos produtos, coberturas e serviços. “Além dessas novidades, o sistema terá um menor custo em comparação com a plataforma anterior”, explica o executivo.

Além das melhorias internas, o e-RE também facilitará a jornada do corretor, com agilidade nas consultas de informações dos seguros, como apólices, endossos e renovações. “Esta entrega reforça nosso compromisso com a inovação e no investimento no parque tecnológico da Seguros Unimed, com o objetivo de alavancar negócios, oferecer uma melhor experiência para quem está na ponta e fortalecer a ampliação do nosso portfólio”, conclui Leal.

N.F.

Revista Apólice