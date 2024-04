Planos odontológicos registram 32,8 milhões de beneficiários em fevereiro

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) acaba de disponibilizar em seu portal números do setor de planos de planos de saúde referentes a fevereiro de 2024. No período, o setor totalizou 50.948.757 de usuários em planos de assistência médica e 32.833.233 de usuários em planos exclusivamente odontológicos. Esses e outros dados podem ser conferidos na Sala de Situação.

Nos planos médico-hospitalares, houve crescimento de 944.070 beneficiários em relação a fevereiro de 2023. Já no comparativo de fevereiro de 2024 com janeiro de 2024, houve um aumento de 159.286 usuários. No caso dos odontológicos, somaram-se 2.499.808 beneficiários em um ano; e 231.300 na comparação de fevereiro deste ano com o mês anterior.

Em relação aos estados, no comparativo com fevereiro de 2023, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em 26 unidades federativas, sendo Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, os estados que tiveram o maior ganho em números absolutos. Entre os odontológicos, 26 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Paraná os estados com maior crescimento em números absolutos.

Vale destacar que os números podem sofrer alterações retroativas em razão das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Clique neste link e confira as tabelas de evolução de beneficiários, por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências, no portal da ANS.

