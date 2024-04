Centauro Seguradora promove evento de premiação para corretores

A Centauro Seguradora celebrou o sucesso e a dedicação de seus corretores parceiros com o evento Top Quiron Experience 2024. Com um jantar de premiação, o evento não apenas reconheceu os esforços, mas também fortaleceu ainda mais os laços entre a empresa e os corretores, bem como trouxe importantes novidades.

O jantar de premiação, na noite de 13 de março, foi realizado no Graciosa Country Club, em Curitiba, e foi marcado por momentos de descontração, informação e networking. Ricardo Iglesias Teixeira, CEO da seguradora, expressou sua admiração e agradecimento aos corretores Quiron. “Este evento simboliza a nossa parceria e reconhecimento pelo trabalho de vocês. Juntos, estamos não apenas alcançando objetivos, mas também construindo um futuro mais seguro para nossos clientes”.

Ele aproveitou ainda para dividir e explicar o lema de 2024 da Centauro, que é “Transformação”. O tema está muito enfocado no novo momento da companhia, desde que a sua “joint venture” passou a ser compartilhada com a Constellation Insurance Inc, uma holding de seguros, com sede em Nova York, e que é uma operação da OTTP (Ontario Teacher’s Pension Fund) e CDPQ (Caisse de Dépot et placement du Quebec), dois dos maiores investidores institucionais de longo prazo do mundo.

Durante o jantar os corretores premiados receberam placas e troféus, simbolizando não apenas suas conquistas individuais, mas também o papel do canal de distribuição no sucesso coletivo da seguradora.

No dia seguinte, 14 de março, a celebração continuou com um passeio de barco pelo litoral do Paraná, em Caiobá, com direito a mergulhos, stand-up paddle e caiaque, quando os corretores desfrutaram de um dia divertido e repleto de boas memórias.

Além da premiação, o evento foi uma oportunidade para compartilhar experiências, discutir novas ideias e reafirmar o compromisso com a excelência no mundo dos seguros. Olhando para o futuro, o evento também serviu como apresentação para o lançamento de novas iniciativas no Programa Quiron, que promete trazer benefícios ainda mais atrativos para os corretores parceiros da seguradora.

Em suas palavras finais, Ricardo Iglesias Teixeira reiterou o compromisso da Centauro com seus corretores: “Nossa jornada é conjunta e nosso sucesso é compartilhado. Estamos felizes com o que o futuro nos reserva e confiantes de que, juntos, continuaremos a superar desafios e a celebrar muitas outras vitórias”.

