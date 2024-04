Latin Re inaugura novo escritório no RJ

EXCLUSIVO – Em menos de cinco anos de atuação, a Latin Re inaugura um novo escritório na cidade do Rio de Janeiro, para abrigar 28 colaboradores. São 51 profissionais atuando também em Brasília e São Paulo, para fazer o seu atendimento diferenciado.

Quando nasceu, a empresa era muito especializada em aviation. Hoje, a empresa conta um time de alta performance em quase todas as linhas de riscos complexos, além das soluções estruturadas.

Desde a aprovação para atuação no Lloyd’s, há cerca de um ano, “a Latin Re não se acomoda e busca soluções diferenciadas para os seus clientes, resolvendo os problemas que precisam ser olhados com lupa. Não olhamos o que os concorrentes fazem, mas buscamos soluções que sejam boas para o cliente e para o mercado”, informa Felipe Aragão, CCO da Latin Re.

“Persistência e resiliência fazem parte do vocabulário da empresa. Enquanto todo o mercado busca repetir o que já foi feito, nós queremos solucionar algo diferente, com uma ideia ou um conceito”, reforça Aragão.

A mudança para o Rio de Janeiro tem um significado especial para a CEO da Latin Re, a carioca Maria Eduarda Bomfim, a Duda. “O Rio de Janeiro, apesar de ter sido esvaziado em muitas atividades, ainda é o berço do resseguro. Queremos ser o celeiro de novos talentos para o mercado carioca e temos muito que crescer por aqui”.

Maria Eduarda Bomfim, Duda, toca o sino símbolo do Lloyd’s of London, presente recebido na inauguração do novo escritório.

Um dos diferenciais da resseguradora é oferecer a versatilidade de local de trabalho para os seus colaboradores. “Queremos ter um ambiente descontraído, abrindo uma fase de novos negócios e prosperidade”, disse Duda.

A empresa está em uma fase importante de regionalização. Em 2023, foi aberto o escritório de Miami, um passo importante como janela para a América Latina. Duda registra que a Latin Re está em processo de aprovação em alguns países da América Latina e em outros já está com a licença ativa, como Peru, México e Colômbia (Chile está em processo de entrada). “Com a licença do Lloyd ‘s, queremos ser a opção regional para o mercado londrino, porque mesmo que ele seja muito especializado ainda possui uma vocação para grandes riscos. Mas há opções ainda para negócios de nível médio”.

A regionalização já está em fase acelerada de crescimento e, no Brasil, já há uma consolidação dos negócios, tanto na área de contratos quanto em specialties (financial lines – Cyber Risks, E&O, D&O – e aeronáutico). As perspectivas são as melhores possíveis, por isso a empresa agora investe em pessoas, através da parceria com uma escola de negócios para capacitar a liderança da Latin Re.

Para atrair novos talentos, a empresa usa o mesmo diferencial aplicado aos clientes: a descomplicação. “Temos versatilidade, as pessoas têm mobilidade, queremos que elas trabalhem felizes. Queremos ter uma empresa de soluções, porque somos um market place de resseguros”.

“Negócios complexos, com nível de prêmio razoável, podem ser interessantes para o resseguro, mas não recebem atenção do mercado por conta do excesso de demanda, ou por serem casos de grande complexidade. Nós queremos entregar as soluções para estes clientes”, completa Duda.

Kelly Lubiato, do Rio de Janeiro

Revista Apólice