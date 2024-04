Grupo HDI apresenta novidades de programa para corretores

O Grupo HDI promoveu nesta terça-feira (09/04) uma live para apresentar os detalhes do Cresça Corretor, ampliação do programa de corretores. A ação, conduzida pelo CEO da empresa, Eduardo Dal Ri, e pelo VP comercial, Marcos Machini, trouxe as novidades previstas para o projeto em 2024 a fim de fortalecer ainda mais o relacionamento da seguradora com os profissionais, especialmente depois das aquisições realizadas pela empresa em 2023.

Um dos principais pilares do Grupo é o crescimento mútuo junto aos parceiros, que são fundamentais para a expansão dos negócios e a sustentabilidade do mercado. Diante disso, o Cresça Corretor é um programa de relacionamento dedicado a potencializar o sucesso de toda a companhia, oferecendo suporte para impulsionar as vendas, evoluir a eficiência operacional e expandir o conhecimento dos corretores. A seguradora acredita que o caminho para a transformação do mercado e o sucesso sólido dos negócios é construído em sintonia com esses profissionais.

A companhia viabiliza o projeto por meio do lançamento constante de iniciativas voltadas para os negócios, para que os corretores possam continuar atuando como o principal elo entre a empresa e os consumidores, e para o aprendizado e a eficiência dos parceiros, que impactam no crescimento da companhia como um todo. Durante a transmissão, Machini afirmou que o Cresça Corretor, além de ser uma super novidade, é um reforço do compromisso da empresa com este público. O executivo ainda ressaltou que haverá muitos momentos para escutar, trabalhar e comemorar com os profissionais.

Já Dal Ri reforçou que o Grupo HDI estará sempre focado em oferecer a melhor jornada para os parceiros e clientes, e ainda comunicou sobre a nova marca que será lançada pela empresa, garantindo que estão a todo vapor nesse desenvolvimento. “Estamos muito felizes em poder criar uma marca do zero, e temos uma responsabilidade gigante com os corretores nesse projeto. Queremos que essa construção seja em conjunto. Não vamos parar até sermos capazes de proporcionar a melhor experiência possível aos nossos parceiros com todas as empresas do Grupo. Por isso, esperem sempre o melhor de nós”, destacou o executivo.

“É sempre muito bacana poder dividir as novidades do Grupo HDI com os corretores, parceiros de longa data da companhia e pontos centrais da nossa estratégia de negócios”, comentou Machini. “Temos um compromisso forte com esses profissionais e o novo Cresça Corretor vem justamente para colocar esse foco em prática. Sempre buscamos aprimorar os recursos que disponibilizamos a eles, incluindo ferramentas, treinamentos e trocas, para que criemos uma comunidade de crescimento mútuo, além dos laços comerciais, em que cada passo dado pelos parceiros é em direção a um futuro mais próspero e inovador”.

N.F.

