Delta Global investe em pessoas, tecnologia e parcerias para seguir crescendo no mercado

EXCLUSIVO – Na tarde de ontem (16/04), o CEO da Delta Global, Nícolas Galvão, participou do programa “Diálogos CEO”, realizado pela Revista Apólice. O executivo foi entrevistado pela jornalista Kelly Lubiato e falou sobre a evolução dos números da empresa, tecnologia aplicada a todos os veículos da Hyundai, além da parceria com seguradoras para atendimento ao público.

A Delta Global, que é uma empresa de tecnologia e gestão de frota fundada em 2015, cresceu 60% em 2023 e desenvolve produtos e serviços para o setor, visando melhorar a qualidade e a transparência no mercado. “Começamos ofertando soluções de assistência, mas depois entendemos que esses produtos poderiam ter sinergia com a gestão de frota e telemetria. Nós verticalizamos o segmento e não operamos com outros ramos, como Vida e Residencial, o que nos dá mais capacidade de desenvolvimento de novas soluções e resolver as dores do setor. 2024 é o ano de nos consolidarmos ainda mais e buscarmos eficiência, governança e estruturar este crescimento para o próximo salto da nossa operação”, disse Galvão.

O executivo explicou como a companhia aplica tecnologia para oferecer o melhor atendimento ao cliente. “Quem vende a apólice para o consumidor é a seguradora, a locadora e a montadora, mas quem está operacionalizando todos esses serviços é a Delta. Isso nos traz uma grande responsabilidade, pois estamos levantando a bandeira de grandes empresas que trabalham conosco. O nosso mercado lida com diversos desafios, desde questões climáticas até roubo e furto, e isso afeta o nosso negócio. Portanto, para deixar clientes e parceiros cientes desses problemas, criamos o Sistema 100% Frota, que foi uma das primeiras ferramentas desenvolvidas pela Delta para que a gente tenha todas essas informações internamente, atuando o mais rápido possível no desenvolvimento de tecnologia para que o cliente tenha visibilidade sobre o que está acontecendo com a sua operação”.

Segundo Galvão, a empresa busca oferecer sistemas que utilizam Inteligência Artificial e sejam mais intuitivos para prestar melhores serviços aos segurados e clientes. “Essa é a base da criação das nossas soluções. Ouvimos muito a opinião dos corretores, que são um grande canal parceiro da Delta e gostariam de ter mais visibilidade e acesso ágil às informações sobre seus atendimentos. Para isso, desenvolvemos sistemas abertos em que os corretores conseguem visualizar as operações de assistências ou serviços que eles têm com a Delta. Em breve, vamos lançar um aplicativo de celular para que esses parceiros possam acessar esses dados”.

Galvão ressaltou que o mercado de gestão de frotas e seguros evoluiu digitalmente nos últimos anos, entretanto, um grande desafio é a massificação dos serviços online para colocá-los em prática para o usuário final. “No nosso dia a dia, lidamos com vários obstáculos na nossa operação, como, por exemplo, liberar atendimentos de forma mais rápida e a automatização dos processos. As seguradoras, locadoras e montadoras demandam muita inovação, e lançar produtos que continuem suprindo as dores do setor é um dos desafios da Delta para os próximos meses”.

O executivo também falou sobre como a empresa coloca em prática os critérios ESG e segue a LGPD, protegendo os dados dos clientes e prestadores. “Nós transacionamos muitos dados internamente, e isso é um dos nossos diferenciais. Em termos de telemetria, temos mais de 2 milhões de dados de veículos por dia, além disso, processamos mais de 20 mil serviços por mês. Para lidar com esses dados e transformá-los em informação para os nossos parceiros, precisamos tratá-los de uma forma que proteja o segurado e as empresas. Sobre o ESG, a grande chave para implementar processos mais sustentáveis são as pessoas. No último ano, contratamos 150 colaboradores, e para dar apoio na adaptação desses funcionários contamos com a Randon Ventures, que é uma das acionistas dentro da estrutura da Delta, para crescer de maneira orgânica e sustentável”.

Atualmente, a companhia é a parceira de assistência oficial da Hyundai no Brasil. Qualquer veículo zero km que esteja no período de garantia, o cliente pode acionar um botão e ele será atendido pela estrutura da Delta. “A Hyundai é uma montadora que desde o início da operação no Brasil trabalha com tecnologia embarcada, e estava com dificuldade de achar um parceiro que entendesse essa tecnologia e a transformasse em serviço para o consumidor. Um dos grandes cases de sucesso que conseguimos desenvolver foi a assistência automática através do airbag. Qualquer acidente que o motorista sofra com um carro da Hyundai, a nossa central é acionada e conseguimos ter a localização exata do veículo para ajudá-lo. Estamos trabalhando para trazer mais serviços através desta parceria, pois é uma forma de estar perto do consumidor quando ele mais precisa”, disse Galvão.

Sobre as oportunidades para a expansão do mercado de assistência no Brasil, o executivo afirma que no próprio setor de automóvel e frota há espaço para o segmento crescer. “É preciso deixar claro a qualidade do nosso serviço para o cliente no momento em que ele mais precisa. Desde o momento que o consumidor liga para a central para relatar um problema até o atendimento ser concluído, há uma infinidade de coisas sendo processadas. Enxergamos a oportunidade no rastreamento por telemetria na gestão de frotas, e desenvolvemos ferramentas para que possamos cada vez mais ter dados que consigam agilizar o nosso serviço. Assim, no futuro poderemos prever ocorrências e evitar um sinistro, mantendo a sustentabilidade da operação”.

Nicole Fraga

Revista Apólice