Akad anuncia investimento Série A de R$110 milhões para impulsionar seu crescimento

Através do investimento em inovação e utilização de Inteligência Artificial, a Akad atraiu o interesse de investidores e acabou de anunciar uma rodada Série A de R$110 milhões para impulsionar seu crescimento, incluindo a estreia da companhia no segmento de vida.

Foram co-líderes da rodada o fundo de growth da Valor Capital Group, gestora de fundos de Venture Capital e Growth Equity pioneira na estratégia “cross-border”, e a Across Capital, gestora de Growth Equity focada em investimentos nas Americas. Também fizeram aporte os atuais acionistas e outros investidores como, Endeavor Scale-Up Ventures, Endeavor Catalyst e Actyus.

“A experiência desses investidores contribuirá muito para nosso crescimento exponencial. Essa captação reforça nossa capacidade de empregar tecnologia de forma intensa para oferecer serviços cada vez melhores para nossos parceiros”, diz Danilo Gamboa, CEO da Akad.

“A Inteligência Artificial começa a ter uma importância relevante em diversos setores da economia e acreditamos que não será diferente com a indústria de seguros. Muitos dos processos nesse mercado ainda são realizados de forma analógica, através de ligações telefônicas e formulários em papel. Vemos uma enorme oportunidade de ganho de eficiência através da automatização de processos.”, afirma Paulo Passoni, sócio e head do fundo de Growth Equity da Valor Capital Group. “A Akad tem por trás um time extremamente técnico, exigido para conduzir uma operação no mercado de seguros, mas ao mesmo tempo com o DNA de tech que a posiciona com potencial de disruptor do setor nos próximos anos”, completa Gamboa.

A Akad obteve, recentemente, autorização da Susep (Superintendência de Seguros Privados) para atuar no ramo de seguros de pessoas, um mercado em crescimento que já supera R$60 bilhões. O plano é disponibilizar uma oferta mais completa de produtos e soluções para os corretores e parceiros, sempre empregando tecnologia para diferenciar a qualidade do serviço oferecido.

Desde que recebeu o aporte de GP Investimentos e Cyberlabs, a Akad vem acelerando o processo de digitalização da oferta de seguros para se tornar a principal referências em soluções para grandes empresas e PME’s. Com um time de tecnologia único no mercado, a seguradora usa Inteligência Artificial, Big Data e Machine Learning para automatizar a jornada de cotação, contratação, emissão e atendimento ao cliente. Mais de 80% das apólices que emite são totalmente automatizadas, uma marca inédita no mercado nacional. Além de tornar os produtos mais acessíveis para futuros segurados, a companhia tem foco em facilitar a jornada e melhorar a performance dos corretores parceiros.

No ano passado, a seguradora registrou um faturamento recorde de R$ 926 milhões em prêmios brutos emitidos, o que representa um crescimento de 50% ao ano desde 2021. A expansão é resultado principalmente do bom desempenho na plataforma digital para corretores, e nas parcerias de seguro embedded para PME’s que apresentaram crescimento anualizado de 130% desde 2021. Em 2023 a Akad aumentou sua liderança em Responsabilidade Civil Profissional (RCP) e teve desempenho muito positivo nas linhas de Transportes, Empresarial, Equipamentos, Garantias, D&O, RCG e Cyber.

