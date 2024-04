Como a revolução digital transformou o mercado de seguros para celular?

Nos últimos anos, testemunhamos uma transformação sem precedentes em quase todos os aspectos de nossas vidas, impulsionada pelo avanço da tecnologia, principalmente pelo fenômeno da Inteligência Artificial. Um dos setores profundamente impactado por essa revolução foi o de seguros. A digitalização trouxe uma série de benefícios, moldando a forma como as seguradoras interagem com os clientes e como estes percebem e adquirem proteções. Uma pesquisa realizada pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) de 2020 a 2022 constatou que 56,5% das empresas do ramo digitalizaram mais de 75% dos seus processos.

Aliados a toda essa mudança significativa no mercado, os seguros para celular ganharam ainda mais notoriedade. Afinal, em um país com mais smartphones do que habitantes (continuamos com mais de um aparelho por pessoa, totalizando 249 milhões de celulares inteligentes em uso, segundo o FGVcia), e mais de 1 milhão de ocorrências de roubo e furtos desses dispositivos, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a busca por proteção só avança.

Tecnologias que elevam a experiência do usuário

Tatiany Martins

Não faz muito tempo que a obtenção de um seguro passava por um processo burocrático e demorado. Os consumidores precisavam preencher extensos formulários, visitar lojas físicas e esperar dias pelo contrato. Além disso, os termos e condições muitas vezes eram obscuros e confusos, deixando os clientes incertos sobre as coberturas.

Hoje, graças aos benefícios da IA em meio à automação inteligente e até mesmo de tecnologias proprietárias, é possível simplificar e agilizar todo o processo. Com apenas alguns cliques, os consumidores podem, por exemplo, comparar diferentes planos de proteção para smartphone a custos acessíveis, personalizar as coberturas, obter cotações instantâneas e adquirir uma apólice sem sair de casa.

O Brasil, por exemplo, conta com uma insurtech há 12 anos em operação, pioneira no segmento de proteção e seguro para celulares no país. Utilizando tecnologia especializada e construída pela própria equipe, prioriza o que é mais importante para os consumidores da atualidade: experiência, agilidade e tranquilidade. Assim, segue revolucionando o setor e trazendo novos produtos e iniciativas tanto para consumidores quanto para varejistas, firmando parcerias. Ao unir senso de oportunidade e inovação aliado com recursos avançados de triagem, hoje, mais de 90% das solicitações são processadas no mesmo dia. E, se um aparelho apresentar problemas, a companhia consegue enviar outro em até cinco dias úteis.

Foco na comunicação e personalização

Além de todas as transformações vistas até agora, o avanço tecnológico também permitiu uma comunicação mais eficaz entre seguradoras e segurados. As plataformas digitais e os aplicativos móveis ajudam a acessar facilmente informações sobre apólices, fazer alterações quando necessário e até mesmo relatar sinistros de forma rápida e intuitiva. Isso não apenas aumenta a transparência e a confiança entre as partes, mas também agiliza o processo de resolução de reclamações, garantindo mais satisfação.

Ainda com a ajuda da IA, as empresas têm o poder de personalizar a comunicação com base em interesses, históricos e necessidades individuais. Isso pode incluir envio de e-mails, mensagens de texto e outros tipos de interações para garantir que o usuário receba informações úteis.

A FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais), junto às maiores seguradoras que oferecem proteção para celulares, aponta a existência de ao menos 10 milhões de smartphones com seguro. Portanto, a transformação digital, lado a lado da IA, certamente trouxe vantagens expressivas tanto para consumidores quanto para o nicho de negócio. A conveniência, transparência e eficiência proporcionadas pelas tecnologias estão tornando o processo de obtenção e gerenciamento de seguros mais acessível e satisfatório do que nunca, norteando ainda a evolução do mercado.

* Por Tatiany Martins, vice presidente Comercial da Pitzi