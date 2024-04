Assurant e Casa do Celular fecham parceria para comercialização de seguros

A Assurant e a Casa do Celular, rede de vendas de celulares, fecharam parceria para comercialização de seguros em todas as suas lojas presentes no Brasil.

Com mais de 180 pontos de venda distribuídos pelo país, a empresa passa a oferecer para os seus clientes seguros de garantia estendida, roubo e furto, quebra acidental e oxidação de dispositivos móveis.

De acordo com Bruno Tognozzi, executivo responsável para os canais digitais e mobile pela Assurant, a aliança com a líder Casa do Celular reforça ainda mais a posição da seguradora no segmento de serviços para dispositivos móveis.

Existem hoje no país 251,6 milhões de celulares ativos, de acordo com dados recentes da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). Para o executivo da Assurant, isso mostra a importância dos dispositivos móveis na vida das pessoas, o que torna os serviços de proteção, manutenção e seguros cada vez mais procurados pelos consumidores.

Para Fábio Nacif, diretor de Tecnologia e Novos Negócios na Casa do Celular: “Essa parceria reforça o compromisso na busca contínua pela excelência no atendimento e por soluções inovadoras, como forma de melhorar a experiência dos nossos clientes em toda sua jornada na CDC. O uso do smartphone se torna essencial em uma sociedade cada vez mais conectada e, com a expansão crescente da nossa rede de lojas, temos a grande missão de viabilizar e democratizar o acesso ao mercado de seguros, fundamentalmente para assegurar nossos clientes de qualquer eventualidade”, afirma o executivo.

N.F.

Revista Apólice