Clube dos Seguradores da Bahia completa 65 anos

Na última quinta-feira (04/04), o Clube dos Seguradores da Bahia comemorou os 65 anos de atividades ininterruptas, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador. O evento contou com a palestra sobre “Tecnologia Aliada ao Mercado de Seguros”, com o diretor comercial da Bradesco Auto/RE, Leonardo Freitas.

Durante a abertura da solenidade, o presidente do Clube, Fausto Dorea, agradeceu a presença de todos e falou sobre a dinâmica de novos formatos, em relação às atividades. “Quero falar do futuro. Tínhamos um planejamento, e ele vai continuar, mas com novas ideias, maneiras e formatos. Temos que mudar para trazer conteúdo para os nossos parceiros. O Clube, sim, vai ter algumas atividades com intuito de trazer mais qualificação para todos que participam das nossas atividades”.

De acordo com um estudo realizado pela Euroconsumers, cerca de 70% dos consumidores na internet já realizam pesquisas com os recursos da Inteligência Artificial. Um em cada dois entrevistados já relatou ter utilizado o ChatGPT ou sistemas baseados em IA. De um modo geral, 84% tendem a uma experiência sem complicações, apresentando satisfações com os serviços prestados.

Durante a palestra, Freitas falou sobre o desafio de aumentar o mercado de seguros, conectando o setor com o público diferente. “Essa geração se movimenta com propósito e significado. Os corretores de seguros são pessoas que cuidam do futuro, da vida e da saúde. É sobre isso, nem todo herói usa capa. Para conduzir a gestão de uma equipe, é preciso dar liberdade às pessoas, para que se expressem e corram riscos. Temos que encorajar os nossos funcionários a serem criativos e encontrar caminhos, onde a gente possa construir relações mais humanizadas. É ser menos mecânicos e mais criativos”.

O consumidor final segue cada vez mais habituado com o mundo digital. Os corretores e as seguradoras têm um papel essencial nesse processo. A cultura da inovação é estimulada por eventos que valorizam e promovem estratégias táticas, para os parceiros de negócios se habituarem com o figital (físico + digital) e aumentar a produção, adquirir maturidade digital, usar as ferramentas a seu favor, ampliar expertises em produtos de seguros, e potencializar o conhecimento.

“Existem desafios da nossa capacidade de lidar com esses números de dados, o mercado estava preocupado com a transformação digital, falar da substituição do corretor, e cada vez mais a gente vê que é muito pelo contrário. Investimos na experiência dos nossos clientes e, para isso, precisamos entender que cada empresa tem a sua estratégia para se abrir para o mundo digital. A tecnologia e a Inteligência Artificial vão nos ajudar a avançar no mercado de seguros”, concluiu Freitas.

N.F.

Revista Apólice