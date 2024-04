O Ibracor (Instituto Brasileiro de Autorregulação do Mercado de Corretagem de Seguros) anunciou uma novidade para os associados: um desconto especial para a inscrição no 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e na EXPOSEG, que a Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros) irá realizar entre os dias 10 e 12 de outubro, no Rio de Janeiro. Esse desconto é válido até o dia 30 de abril.

Contudo, de antemão, o Instituto informa que, para ter direito a esse benefício, o associado precisa estar com todos os seus dados atualizados (especialmente o seu e-mail). Para tanto, ele deve acessar o site do Ibracor (www.Ibracor.org.br) e, na “Área do Associado”, na parte superior da homepage, do lado esquerdo, fazer o login e, em seguida, conferir se há a necessidade de atualizar os seus dados.

Já a inscrição no Congresso deve ser feita no hotsite do evento. Após acessar, clique em “Inscreva-se agora” e, em seguida, identifique-se como “Corretor Associado PF” ou “Corretor Associado PJ”, informando o CPF ou CNPJ. O sistema automaticamente concederá o desconto.

Para os associados ao Ibracor, pessoas físicas ou jurídicas, o valor pago até 30 de abril será R$ 985,00. As empresas poderão inscrever até 4 pessoas pagando esse valor para cada uma delas. Já os Corretores PFs pagará essa mesma quantia por sua inscrição e de acompanhantes.

A inscrição de acompanhante menor de idade custará R$ 493,00. O valor aumenta para R$ 2.167,00 para Corretores de Seguros não associados, mas que têm registros ativos na Susep (Superintendência de Seguros Privados).

A Fenacor trabalha para fazer da 23ª edição do Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e EXPOSEG a melhor já realizada até aqui. O objetivo é que esses eventos sejam um marco na história do setor de seguros no Brasil.

Este ano, o Congresso contará com a presença de mais de 150 palestrantes renomados que abordarão temas atuais e relevantes para o mercado. A previsão inicial é que sejam realizados 8 grandes painéis na plenária principal, proporcionando uma visão ampla e diversificada das tendências e desafios do setor.

Além disso, os participantes terão a oportunidade de assistir a mais de 20 palestras, todas focadas em temas contemporâneos do mercado de seguros, garantindo uma experiência profissional enriquecedora e atualizada. O evento trará ainda muitas atrações para os profissionais inscritos. Entre as quais se destacam os sorteios de seis carros zero km.

A boa notícia é que todos os Corretores de Seguros inscritos no evento, incluídos os associados do Ibracor, desde que estejam ativos e devidamente registrados na Susep, poderão participar dos sorteios, conforme estabelece o regulamento. Mas, fique atento: somente terão direito aos carros sorteados aqueles que estiverem presentes no momento da realização dos sorteios.

Além dos sorteios, a inscrição no maior e melhor Congresso do mercado brasileiro assegura a participação na plenária, onde serão discutidas as grandes questões da atualidade, incluindo inovações tecnológicas, novas oportunidades de diversificação dos negócios e dicas para ampliar a carteira de clientes e projeções sobre o que o futuro reserva para o setor; livre acesso à EXPOSEG, a mais tradicional feira de negócios do mercado, que contará com stands das maiores seguradoras no país e de outras empresas do setor, e onde serão lançados produtos e serviços; e três grandes shows com atrações nacionais; alimentação (almoço e jantar); transfer de hotéis até o local do evento (horários e a relação de hotéis serão divulgados em breve).

A hospedagem não está incluída na inscrição. Então, não se esqueça de reservar com a Abalonne Turismo, a agência oficial do evento.

Promovido pela Fenacor em parceria com os sindicatos filiados e tendo o Sincor-RJ como coanfitrião, o congresso conta com apoio institucional do IBRACOR e da CNC. O tema principal desta edição será “O Futuro da Distribuição de Seguros no Brasil”.

N.F.

Revista Apólice