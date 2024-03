Seguro viagem: Produto é aliado em casos de greve e cancelamentos de voos

EXCLUSIVO – Algumas semanas atrás, uma série de cancelamentos de voos para Buenos Aires, ocasionados devido a uma greve de funcionários da Intercargo, estatal argentina que administra serviços de bagagens e passageiros em vários aeroportos do país, e da companhia aérea Aerolíneas Argentinas, deixou milhares de turistas frustrados e sem saber como agir.

Segundo informações da imprensa local, a greve impactou aproximadamente 45 mil passageiros no Aeroporto Internacional Jorge Newbery e outros 30 mil no Aeroporto Internacional de Ezeiza. Em situações como esta, o seguro viagem é um grande aliado do turista e evita prejuízos financeiros.

“É importante que o seguro seja contratado no momento da compra do pacote de viagem ou, pelo menos, no momento da emissão do bilhete aéreo, por conta da cobertura de cancelamento. Se o passageiro precisar cancelar a viagem, o seguro poderá cobrir as multas de cancelamento que normalmente são impostas pelas operadoras ou pelas companhias aéreas. Então, como pode ser observado, o seguro já é importante mesmo antes da viagem”, afirma Alexandre Camargo, diretor-geral da Assist Card.

Em caso de greve de funcionários aeroportuários e portuários, o executivo afirma que a Assist Card reembolsa as despesas com hospedagem, traslado (aeroporto–hotel / hotel–aeroporto), alimentação, e despesas telefônicas do segurado, que não tenham sido pagas pela companhia transportadora regular. Este reembolso se aplica para atrasos superiores a seis horas.

Como o segurado deve agir

“O cliente deve guardar todos os comprovantes de gastos relacionados com as despesas mencionadas acima e apresentar o documento da companhia transportadora, detalhando o horário original e a respectiva reprogramação do embarque atrasado”, afirma Camargo.

Rafael Costa, gerente sênior de E-commerce da Allianz Partners Brasil e Latam, reforça que caso o segurado esteja em viagem, ele tem a possibilidade de solicitar a extensão do seguro até 72 horas antes do final da vigência de sua apólice caso atenda aos requisitos necessários.

“No caso do cancelamento da viagem, nosso produto não possui uma cobertura que atenda a situação em que o voo é cancelado pela empresa aérea. Entretanto, companhias aéreas estão permitindo reembolsos ou remarcações de passagens, conforme norma da ANAC”, diz Costa.

Impacto na carteira

Na Hero Seguros, foi registrado um aumento significativo no número de acionamentos para a cobertura de cancelamento de voo relacionadas à greve na Argentina. Para se ter uma ideia, no dia 1º de março, a empresa recebeu cerca de 40% da média mensal de acionamentos por cancelamento de viagens em único dia.

“A sinistralidade sempre aumenta nestas ocasiões, mas apesar de serem imprevistas, elas não estão fora do cálculo de risco que as seguradoras utilizam. Portanto, apesar de representarem desafios, essas eventualidades não têm um impacto significativo na operação geral do produto. Em resumo, são riscos que fazem parte do escopo calculado e gerenciado pelas seguradoras”, diz Luciana Volante, Diretora de Vendas e Marketing da Hero Seguros.

Nicole Fraga

Revista Apólice