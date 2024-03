Seguradora ALM recebe autorização da Susep para operar em todo o Brasil

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) autorizou a Seguradora ALM a operar com seguros de Pessoas e de Danos em todo o território nacional. Com essa decisão, a empresa, que é especialista em comercializar produtos voltados para a classe C, projeta triplicar sua receita até o final de 2025. Em 2023, obteve um crescimento de 80% na demanda de beneficiários, oferecendo seguros para vida.

A empresa investiu R$ 10 milhões. Para se preparar para um novo ciclo de expansão na comercialização de seguros, a seguradora efetuou novas contratações e estruturou a gestão de atendimento, os setores de TI, Marketing, Financeiro e Subscrição.

“Apostamos em estratégias inovadoras no ambiente digital, sem perder a humanização na condução dos negócios, e buscando o entendimento dos clientes. Nossa missão é simplificar a contratação do seguro e facilitar o cotidiano dos segurados. Para isso, foi preciso visualizar todo plano de expansão, digitalizar os canais de distribuição, além de contratar e treinar a equipe para encarar o desafio de oferecer proteção para pessoas e empresas em todo o Brasil. Com uma combinação única de tecnologia, vamos oferecer soluções completas em parceria com a DOCK , Dimensa ,IGS , THG dentre outros.”, afirmou Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM.

Com sede no Rio de Janeiro, a companhia aposta na digitalização e em processos inovadores, para comercializar seguros para a vida das pessoas, como produtos com seguros de acidentes pessoais, seguros para bicicletas, seguros residenciais, além de produtos de seguros atrelados ao bem-estar das pessoas e sua qualidade de vida.

O executivo falou sobre as ações voltadas para o público, com foco na saúde e bem-estar, programadas para 2024. “Planejamos ações com o Projeto Vida Longa, tendo o Rio de Janeiro como ponto de partida. Até o primeiro semestre de 2024, vamos promover diversas atividades ligadas à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Teremos entrevistas programadas na Rádio Band News FM/RJ, onde recebemos um convidado, além de promover diversos sorteios no decorrer das contrapartidas”, concluiu.

