Pronta para os novos tempos, Generali Brasil celebra 99 anos

Era fevereiro de 1925 e os pouco mais de 30 milhões de brasileiros à época nem sonhavam com televisão em cores. O Brasil estava há 33 anos de vencer sua primeira Copa do Mundo. E a Generali, uma das líderes globais no mercado de seguros, iniciava sua trajetória no Brasil.

Primeira seguradora estrangeira a chegar no País, a empresa vem se reinventando e atuando com pioneirismo na busca de soluções e tecnologias para melhorar o segmento e possibilitar produtos cada vez mais aderentes ao cotidiano do brasileiro.

Focando na estratégia de se tornar uma das principais seguradoras de Vida, Massificados e Grandes Riscos no mercado brasileiro, a marca se reinventou a partir de 2020, antecipando uma estratégia que já dá resultados. Hoje, está focada na evolução da jornada de sustentabilidade, parcerias e novos negócios, além da conquista de novos mercados. Nos últimos anos, passou a utilizar a Inteligência Artificial como aliada, principalmente para acelerar processos internos.

“A celebração deste 99º aniversário é um testemunho da resiliência e do compromisso duradouro da Generali com o Brasil. Só quem tem 99 anos sabe construir relações sólidas e de confiança. Afinal, para proteger todos os dias, é preciso contar com um time unido e firme no propósito de garantir um futuro seguro aos nossos clientes. Estou otimista com o que virá e, principalmente, porque estamos ainda mais próximos de um importante marco: celebrar o centenário da Generali Brasil em 2025” afirma Andrea Crisanaz, CEO da Generali Brasil.

N.F.

Revista Apólice